Euroliga en directo hoy | Partidos de la 36ª jornada Euroliga 2025-2026 de Baloncesto en vivo con Real Madrid, Barça, Valencia Basket y Baskonia

Retransmisión en directo de la jornada 36ª de la Euroliga 2025-2026, con Real Madrid, Barça, Valencia Basket y Baskonia en juego

¡Buenas tardes! Comenzamos la retransmisión en directo de la jornada 36ª de la Euroliga 2025-2026 , con los cuatro equipos españoles implicados y con apenas 45 minutos de diferencia entre todos sus partidos de esta jornada.

El Real Madrid, que visita al líder Olympiacos, es el que abre la jornada a las 20:15 horas , en un duelo muy complicado para los de Scariolo, que están a un sólo triunfo de los griegos, pero que desperdiciaron su gran oportunidad la pasada semana en el Buesa Arena.

Con tres jornadas por delante y todo tan igualado en la lucha por las diez primeras posiciones tras los resultados de la última jornada de la Euroliga 2025-2026, cualquier punto puede ser vital y, casi en el mismo horario, los tres equipos españoles implicados en esta pelea disputan la jornada 36.

El Real Madrid lo tenía todo de cara para acabar entre los cuatro primeros, pero el mal final en Vitoria le condenó y ahora debe ganar a los dos peores locales, Olympìacos y Fenerbahçe, o a uno de los dos, para no caer de esas posiciones de privilegio.

Los de Scariolo abren la jornada para los equipos españoles en El Pireo (20:15), quince minutos antes de que el Barça reciba al otro gran equipo griego, el Panathinaikos, en el Palau Blaugrana y de que el Valencia Basket haga lo propio contra un Olimpia Armani Milán que apura sus mínimas opciones de meterse entre los diez primeros de la Euroliga.

Real Madrid y Valencia Basket ocupan las posiciones tercera y cuarta, pero tienen a dos triunfos al equipo séptimo y octavo (Panathinaikos y Barça), de ahí la importancia de no perder para no quedarse fuera de los 'pñay offs' de forma directa.

La única ventaja para madrileños y valencianos con respecto al Barça es que, pase lo que pase, tienen asegurado el 'play-In', aunque querrán quitarse ese problema y acceder directamente a las eliminatorias. Y si es con ventaja de campo, mejor.

El Baskonia no participa en esta pelea, pero puede ejercer de juez, como ya hizo la pasada semana al ganar al Real Madrid. En este caso, cierra la jornada del martes recibiendo al Maccabi Tel Aviv a puerta cerrada. Los macabeos son undécimos, pero están igualados con Mónaco y Estrella Roja, que sí están en 'play-In' y a un solo triunfo del Barça y Panathinaikos. Por lo que también es un partido decisivo para ellos.