30 aniversario

Enrique Riquelme, sobre la decisión definitiva de cara a la presidencia del Real Madrid: "Soy partidario de dar el paso y encabezar este proyecto a partir del lunes"

El candidato a la presidencia del Real Madrid afirma que la decisión definitiva se tomará "entre esta noche y mañana" y encabezará un proyecto ilusionante para el cuadro blanco

Javier JiménezJavier Jiménez 4 min lecturaSin comentarios

El empresario español, Enrique Riquelme, ha comparecido ante los medios de comunicación para anunciar que es partidario de dar un paso adelante y encabezar un nuevo proyecto en el Real Madrid. Para ello, la candidatura del joven empresario debe salir adelante, una decisión definitiva que se tomará "entre esta noche y mañana".

Enrique Riquelme está convencido de presentar su candidatura para hacerle frente a Florentino Pérez, que lleva 20 años a cargo del club sin elecciones. El empresario cumple con las condiciones y, a la espera de tomar una decisión final junto a su equipo, es partidario de presidir una candidatura diferente a la del actual presidente del Real Madrid. "La decisión definitiva sobre la candidatura se tomará entre esta noche y mañana por la Junta Directiva. Personalmente, soy partidario de dar el paso y encabezar este proyecto a partir del lunes", comienza diciendo a los micrófonos, entre ellos al de ESTADIO Deportivo.

"Tras el hito marcado ayer por la Junta Electoral, que exigía formalizar determinadas normas y presentar una carta de interés 48 horas antes del cierre del proceso, seguimos trabajando sin que haya cambiado nada en nuestra hoja de ruta. Llevamos meses dedicados plenamente a construir una candidatura seria, profesional e innovadora que, después de más de 20 años sin elecciones, represente una alternativa democrática y respetuosa para el club", subraya Enrique Riquelme que encabeza una candidatura que combina "ilusión" y "futuro".

"Nuestro proyecto combina ilusión deportiva y una visión de futuro para los próximos años, pero siendo conscientes de que también debemos ofrecer resultados a corto plazo. Queremos devolver al Social Club al lugar que merece y recuperar valores que, en nuestra opinión, se han perdido en los últimos años", aclara.

Enrique Riquelme: "Los mejores tienen que estar en el Real Madrid"

En cuanto a la plantilla, Enrique Riquelme subraya que "los mejores tienen que estar en el Real Madrid". "Los mejores siempre han querido estar en el Real Madrid y eso debe seguir siendo así. Para lograrlo, es fundamental construir una candidatura que recupere la transparencia, la buena gobernanza y la democracia dentro del club. Solo desde un proyecto ganador se puede atraer al mejor talento y hacer que quiera formar parte del Real Madrid", comienza diciendo.

"El club más grande de la historia tiene que contar con los mejores profesionales y ofrecerles las condiciones adecuadas para que puedan desarrollar su trabajo con comodidad y ambición. Todo el talento del mundo será siempre bienvenido en el Real Madrid", subraya, aunque no ha querido dar nombres propios. "En cuanto a nombres concretos, hay muchos perfiles que generan ilusión entre la afición, pero lo importante es consolidar primero un proyecto sólido y atractivo para que el talento quiera sumarse a él", sentencia el empresario español.

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