Enrique Riquelme oficializa formalmente su candidatura a la presidencia del Real Madrid

El empresario alicantino da el paso adelante definitivo y anuncia su voluntad de concurrir a las urnas como rival directo de Florentino Pérez

Habrá elecciones en el Real Madrid dos décadas después. Tal y como se venía proyectando en los últimos días, Florentino Pérez tendrá rival. El empresario alicantino Enrique Riquelme ha comunicado oficialmente a la junta electoral del club su intención de presentarse a los próximos comicios presidenciales, una decisión que rompe una situación que durante 20 años parecía inamovible en el Santiago Bernabéu.

Riquelme ha informado a la junta electoral de que tiene "la voluntad de concurrir como candidato a la presidencia del Real Madrid encabezando la correspondiente candidatura a la junta directiva, cuya presentación formal se realizará en tiempo y forma conforme a la normativa aplicable".

Su candidatura supone el primer desafío real a Florentino desde 2004 y abre un proceso electoral que, salvo giro inesperado de última hora, devolverá a los socios madridistas a las urnas por primera vez en dos décadas. El candidato asegura que "reúne los requisitos exigidos en los estatutos sociales y normas electorales vigentes para ostentar dicha condición".

"Tengo como objetivo presentar un proyecto para el Real Madrid del futuro, ilusionante para todos los madridistas y especialmente centrado en volver a poner a los socios como protagonistas de un nuevo ciclo, garantizando que siempre serán los únicos y auténticos dueños del mejor club del mundo", añade en su comunicación el empresario.

Enrique Riquelme presenta el aval

El gran obstáculo para cualquier aspirante a la presidencia blanca siempre ha sido económico. Los estatutos del Real Madrid obligan a cualquier candidato a presentar un aval equivalente al 15% del presupuesto del club, una cifra que actualmente supera los 187 millones de euros.

Ese era el gran interrogante alrededor de la candidatura de Enrique Riquelme y el empresario ha contestado con la acreditación ante la junta electoral de las garantías necesarias para concurrir a las elecciones.

Ahora será la propia junta la encargada de validar oficialmente tanto la candidatura como el aval presentado. Si todo sigue el curso previsto, Florentino Pérez tendrá oposición formal en unos comicios históricos para el madridismo. La carta enviada por Riquelme concluye con la solicitud de que "se tenga por efectuada en tiempo y forma la notificación previa de candidatura prevista en el apartado IIT de las normas electorales, a los efectos oportunos".

El primer adversario real de Florentino

La última vez que Florentino Pérez tuvo competencia electoral real fue en 2004. Posteriormente, el dirigente blanco ha ido renovando mandato sin necesidad de pasar por un proceso electoral.

Las últimas elecciones celebradas como tal en el Real Madrid fueron en 2006. Entonces, Florentino arrasó con más del 90% de los votos frente a Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano. Desde entonces, la estabilidad institucional del club y las enormes exigencias económicas para presentarse han terminado alejando cualquier alternativa seria. Hasta ahora.

La aparición de Enrique Riquelme cambia completamente el paradigma político dentro del madridismo y devuelve al socio un debate que llevaba años desaparecido del club.

El órdago de Florentino encuentra respuesta

Florentino Pérez anunció en una comparecencia que pasará a la historia del Real Madrid la convocatoria de elecciones a la presidencia del club. El mandamás blanco se mostró desafiante ante quienes apuntaban a que habría otros candidatos y dejó claro que, si finalmente se presentase otra candidatura además de la suya, habría que dar un paso adelante en un alarde de valentía.

Para encontrar unas elecciones con más de un aspirante hay que remontarse a 2006, cuando Ramón Calderón ganó tras la dimisión previa de Florentino Pérez. Aquel proceso fue muy ajustado, con Calderón imponiéndose a Juan Palacios por un margen mínimo, mientras que otros candidatos como Villar Mir, Lorenzo Sanz o Baldasano quedaron más atrás. Calderón fue presidente hasta 2009, cuando dimitió, y ese mismo año Florentino volvió al cargo como único candidato, una situación que se ha repetido en todas las elecciones posteriores (2013, 2017, 2021 y 2025).

En cuanto a su historial electoral, Florentino solo ha tenido rivales en dos ocasiones. La primera fue en el año 2000, cuando llegó por primera vez a la presidencia del Real Madrid tras imponerse a Lorenzo Sanz en unas elecciones muy disputadas, en parte gracias al impacto de su promesa de fichar a Luis Figo. La segunda fue en 2004, cuando arrasó en las urnas frente a Sanz y Baldasano, logrando un apoyo abrumador.

El discurso de Riquelme: "Los socios deben seguir siendo los dueños"

En el escrito remitido a la junta electoral, Riquelme asegura que encabeza "un proyecto para el Real Madrid del futuro" y pone el foco especialmente en el papel de los socios dentro de la entidad. El empresario insiste en que su intención es "volver a poner a los socios como protagonistas de un nuevo ciclo" y garantizar que continúen siendo "los únicos y auténticos dueños del mejor club de fútbol del mundo".

Precisamente ahí es donde aparece una de las grandes líneas de confrontación con Florentino Pérez. Riquelme considera que las modificaciones estatutarias planteadas desde la actual directiva pueden abrir la puerta a una futura entrada de inversión privada en el club. "Estas elecciones podrían ser las últimas en la historia del Real Madrid", declara el empresario, mostrando su preocupación por una posible privatización parcial de la entidad.

Un proyecto todavía lleno de incógnitas

Más allá del anuncio oficial, la realidad es que todavía se conocen pocos detalles concretos del proyecto deportivo y financiero de Enrique Riquelme.

El empresario ha asegurado durante los últimos días que su equipo trabaja "24 horas al día" en la elaboración de una propuesta ilusionante para los próximos diez o quince años del club. Sin embargo, todavía no ha desvelado quiénes formarían parte de su junta directiva ni tampoco qué estructura deportiva tendría su candidatura. Tampoco hay nombres oficiales sobre posibles entrenadores, directores deportivos o fichajes. Algunas informaciones sí vinculan ya a figuras empresariales como David Mesonero o Rosauro Varo con su entorno más cercano, aunque desde la candidatura todavía no existe confirmación pública.

Florentino, favorito… pero ya no único candidato

Pese al movimiento de Riquelme, Florentino Pérez sigue partiendo como clarísimo favorito para mantenerse al frente del Real Madrid. Su legado deportivo, económico e institucional continúa siendo enorme dentro del club.

Sin embargo, la simple existencia de una candidatura alternativa ya convierte da a estas elecciones una magnitud completamente distinta a cualquier renovación presidencial que venga a la memoria.