Los árbitros, en guerra contra Florentino Pérez: doble denuncia al Real Madrid

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol ha interpuesto dos denuncias, una contra el presidente del Real Madrid y otra contra sus medios, por hablar de "corrupción sistémica" de los árbitros y por emitir contenidos que "cuestionan y desacreditan al colectivo arbitral"

La polémica está servida de nuevo. La Asociación Española de Árbitros de Fútbol ha decidido ir con todo contra Florentino Pérez y este jueves ha presentado dos denuncias independientes ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

La primera de las denuncias va directamente contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por sus recientes declaraciones en la que culpaba a los árbitros de corrupción, así como de perjudicar al Real Madrid en su intento por ganar títulos.

La segunda de las noticias, tal y como informa Mundo Deportivo, está dirigida contra el propio club blanco y su canal de televisión por la continuada emisión de vídeos contra los árbitros a lo largo de estos últimos años.

A través de un comunicado, la AESAF ha explicado los motivos que le han llevado a tomar tal determinación, ya que "considera que la reiteración de determinados mensajes públicos, así como la difusión continuada de contenidos que cuestionan o desacreditan de forma sistemática al colectivo arbitral, contribuyen a deteriorar el clima de respeto necesario para el correcto desarrollo de la actividad deportiva y pueden favorecer situaciones de tensión, hostilidad o violencia hacia los colegiados".

El colectivo arbitral también ha recordado que "su labor institucional no se centra en valorar decisiones técnicas o deportivas, sino en proteger a las personas que ejercen la función arbitral y garantizar que puedan desarrollar su actividad en un entorno de seguridad, respeto y convivencia".

También solicitaron una apertura de expediente

Cabe recordar que las denuncias anunciadas en el día de hoy se suman a la petición al Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) de la apertura de un expediente disciplinario contra el presidente del Real Madrid de hace ya varios días por imputar "al estamento arbitral corrupción sistémica, robo de títulos y enriquecimiento ilícito" durante la rueda de prensa que ofreció el pasado 12 de mayo y en la entrevista posterior concedida a Josep Pedrerol.

En este sentido, AESAF volvió a dejar claro "su compromiso con el uso de los cauces legales e institucionales como herramienta para combatir cualquier manifestación de violencia, acoso o desprestigio hacia el arbitraje".

"Desde AESAF seguiremos trabajando con responsabilidad, firmeza y respeto institucional para proteger la dignidad del colectivo arbitral y contribuir a un entorno deportivo basado en la convivencia y el respeto", señaló el Valentín Pizarro, actualmente árbitro de VAR y presidente de AESAF.

Por último, el colectivo arbitral ha insistido en la importancia de "continuar impulsando medidas de prevención, sensibilización y educación en valores dentro del deporte español", siempre trabajando por las "distintas iniciativas trasladadas recientemente al Consejo Superior de Deportes (CSD) en materia de protección arbitral y lucha contra la violencia en el deporte".