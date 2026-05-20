El primer fichaje que Mourinho le ha pedido al Real Madrid

El entrenador portugués ya tiene un acuerdo cerrado, por dos temporadas, con el Real Madrid a la espera que se desvincule del Benfica. Mourinho llega con la intención de renovar buena parte de la plantilla y desea ambición y caras nuevas en cada una de las posiciones. Para el centro del campo gusta mucho Morten Hjulmand

José Mourinho aterrizará en el Real Madrid, siempre y cuando no se rompa todo a última hora, con la potestad de poder realizar fichajes y modificaciones en una plantilla que tiene problemas internos, de convivencia, grandes y que enlaza dos temporadas sin ganar títulos importantes. El entrenador portugués quiere caras nuevas y futbolistas con ambición. Uno de los que quiere tener José Mourinho en su segunda etapa en el Real Madrid es el centrocampista del Sporting Clube de Portugal Morten Hjulmand según ha informado Deportes COPE.

Morten Hjulmand, centrocampista del Sporting Clube de Portugal, es uno de los deseados por José Mourinho para su nuevo Real Madrid

El Real Madrid tiene previsto llevar a cabo una reconstrucción de su equipo de cara a la próxima temporada una vez que el conjunto blanco ha enlazado dos campañas sin ganar nada, culminándose la actual con los malos resultados bajo el mando de Álvaro Arbeloa y con las diferencias y problemas personales entre varios jugadores, destacando el choque entre Fede Valverde y Aurélien Tchouameni.

La posición de centrocampista es una de las que más está sujeta a cambios. Camavinga puede marcharse, aunque el francés ha dicho que quiere quedarse. Dani Ceballos tiene sus días contados como jugadores blanco y por la presunta pelea que tuvieron alguno de Fede Valverde y Aurélien Tchouameni puede dejar el equipo madrileño este próximo verano.

De este modo, está más que claro que el Real Madrid va a necesitar fichajes para el centro del campo y uno de los que gusta a José Mourinho, que tendría mucha importancia en materia de refuerzos, es Morten Hjumalnd.

Morten Hjulmand es un centrocampista de 26 años que juega en el Sporting Clube de Portugal. El de Dinamarca ha brillado en el equipo portugués esta temporada en la cual ha marcado 3 goles y ha dado 6 asistencias en los 44 partidos oficiales y 3.916 minutos que ha estado sobre el terreno de juego. No sería un fichaje barato para el Real Madrid.

El Sporting Club de Portugal tiene muy bien considerado a Morten Hjulmand el cual tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028. Además de ello, el centrocampista está valorado en 45 millones de euros por la página web de referencia Transfermarkt. De este modo, el Real Madrid tendría que hacer un fuerte desembolso para hacerse con los servicios del nórdico.

Morten Hjulmand es uno de los primeros futbolistas que más fuerte se está asociando al Real Madrid de cara a la próxima temporada. Con todo, cualquier movimiento de mercado está supeditado a que José Mourinho acabe llegando y entrenado al club blanco al cual traerá jugadores que se adapte a la perfección a su idea de juego tal y como hizo en su primera etapa en el Real Madrid, entre los años 2010 y 2013. En principio, el Real Madrid y José Mourinho ya tiene un acuerdo de cara a las próximas dos temporadas, estando la oficialidad a la espera de que acabe la temporada y a que el técnico se desvincule del Benfica.