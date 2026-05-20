Riquelme y las elecciones a la presidencia del Real Madrid: "Hay una obligación ética y moral de dar un paso si se puede"

El empresario no despeja la duda de si finalmente concurrirá a los comicios, aunque señala que le "encantaría" hacerlo si se crea algo "ilusionante"

Enrique Riquelme se ha pronunciado sobre la posibilidad de presentarse a las elecciones del Real Madrid en una candidatura que rivalice con la de Florentino Pérez. El empresario ha señalado que le "encantaría" concurrir a la cita electoral que tiene como fecha tope para presentarse el próximo sábado.

"No te voy a decir si hoy voy porque no lo sé; estamos trabajando, tenemos cinco días, trabajaremos de aquí hasta el sábado en preparar el mejor proyecto", ha afirmado Riquelme al ser preguntado acerca de si se presentará a las elecciones. "Había cosas que veníamos trabajando. Si vamos, que me encantaría, será bajo una decisión ilusionante, desde el punto de vista deportivo también", ha añadido.

Enrique Riquelme fía la presentación de una candidatura a "crear algo ilusionante"

Unas declaraciones que Enrique Riquelme ha realizado en en el VII Foro Internacional del medio económico Expansión. Un lugar donde el empresario también ha manifestado que se trata de una "obligación ética y moral" con los socios del Real Madrid. "Sabemos que es complicado, que son las normas y no tenemos derecho a quejarnos. Nos hemos metido en un charco por un tema de invitación a meternos en algo que no era para nosotros en ese momento, pero sí que hay una obligación ética y moral de dar un paso si se puede", ha dicho.

Para Riquelme la candidatura está ligada a crear algo con coherencia y que ilusione a los socios del Real Madrid: "Lo que no vamos a hacer es ser parte de una estructura democrática que no interesa a algunos de los socios, pero, si conseguimos crear algo ilusionante, que estamos cerca, a mí me encantaría. Aquí no habla Enrique 'Cox', sino la parte de aficionado y de ilusión. Veremos en los próximos días, seguimos trabajando".

También ha hablado Riquelme del hecho de que las elecciones a la presidencia del Real Madrid lleguen con antelación. "Se han adelantado tres años, sabemos qué normas hay, que se busca otro tipo de opiniones, que sería bueno confrontar con todo el respeto cómo vemos el Madrid, que los socios puedan opinar". En ese sentido ha añadido que "podemos ser racionales en la parte profesional, pero la parte de esa pasión no es racional. Respeto total al Real Madrid, a la institución, a don Florentino Pérez como empresario y como presidente, hemos disfrutado todos de los títulos. Lo que no vamos a hacer es ser parte de una parafernalia".

El sábado acaba el plazo para presentar candidaturas

Hay que recordar que la pasada semana sorprendía Florentino Pérez con una intensa rueda de prensa ante los medios de comunicación en la que, entre otras cuestiones, anunciaba las elecciones a la presidencia del Real Madrid. En esa misma cita se refería a Enrique Riquelme, al que aludía como "ese señor con acento mexicano". El pasado 14 de mayo se abría el plazo para presentar las candidaturas. Un plazo que finaliza el próximo sábado.

De momento sí optará nuevamente a la presidencia Florentino Pérez, pero no ha confirmado que lo haga Enrique Riquelme. Los días pasan y el empresario debe tomar una decisión definitiva ante la cita electoral planteada.