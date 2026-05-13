Florentino contraataca: "Este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos de forma descarada"

El mandamás del Real Madrid volvió a exponerse en una entrevista en la que se mantuvo en todas sus convicciones expresadas el día anterior

La esperpéntica rueda de prensa de Florentino Pérez ante los medios de comunicación tuvo su particular 'capítulo 2' en una entrevista con Josep Pedrerol en El Chiringuito, una continuación en la que el presidente vino a responder a todos los críticos demostrando que no tiene previsto callarse a estas alturas de la película.

"Solo he recibido mensajes de felicitación por lo de ayer", comenzó diciendo el presidente del Real Madrid. "Lo que quieren transmitir es que estoy agotado, que tengo enfermedades, que tengo cáncer... esos bulos están... si yo tengo cáncer tendré que ir a un centro de oncología. Me duelen los bulos, todos. El club tiene una salud económica, institucional y deportiva enorme", argumentó.

"Ayer vieron a otro Florentino, un Florentino enfadado por la manipulación. Es la imagen de una persona que está harta ya de oír ciertas cosas. Los malos que me atacan no cesan. Estos malos, que vayan contra mí, pero que lo hagan delante de los socios. He dimitido pero me voy a volver a presentar", recordó.

"Hay una campaña orquestada de alguien que quiere influir en el Madrid. Ante este conflicto que han creado algunos periodistas, decido convocar elecciones", mantiene. "Si hay gente que se quiere presentar, que se presenten". Cuestionado por Enrique Riquelme, el empresario alicantino que apunta a presentarse, se limitó a señalar que desconoce por completo sus intenciones. "No conozco a este señor". El empresario habría pedido un poco más de tiempo para preparar su candidatura, a lo que Florentino respondió: "Yo cuando me presenté en el 2000 no pedí más tiempo, me presenté y gané".

"Quieren influir en el Madrid y conmigo no van a influir, es de toda la vida. Me llevo bien con todos excepto con aquellos que todavía quieren volver al pasado. Esta situación no la he vivido nunca, pero estoy dispuesto a defenderla", añadió.

El presidente del Real Madrid no quiso hacer análisis deportivos, aunque cree que la crisis de su equipo este curso tiene una fuente. "El origen de todo esto está en el Mundial de Clubes, que nos ha llevado a veintitantas lesiones, a un cambio de entrenador...", comentó veladamente. "Este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos de una manera descarada", comentó con respecto a las ayudas arbitrales al Barça en alusión al 'caso Negreira'. "LaLiga es enemiga del Madrid", destacó.

Sobre la destitución de Xabi Alonso, defendió su gestión al decidir su despido. "No fue un error. No es porque quiera defenderme, pero el problema fue que no hicimos pretemporada. Jugamos miércoles, domingo, miércoles, domingo... no les dio el físico, volvieron un poco, pero se volvieron a caer".

Cuestionado ahora por José Mourinho, no negó que exista interés. "Me gustan muchos entrenadores. Ahora esto no toca, tenemos un director general que dará su opinión con el entrenador. Yo también daré mi opinión. Mourinho nos elevó la competitividad".

"Los conciertos volverán al Bernabéu", aseguró.

Mantiene su posición de la rueda de prensa

El día anterior, el mandamás del Real Madrid dejó titulares para todos los gustos en una comparecencia en la que fue elevando el tono con el paso de los minutos hasta convertirse en un pulso abierto con parte de la prensa. El presidente madridista arrancó con un mensaje firme. "Lamento decirles que no voy a dimitir", y a partir de ahí se enzarzó en un cara a cara con los medios, anunciando la convocatoria de elecciones, confirmando que volverá a presentarse en lo que se interpretó como un arrebato de poder ante las críticas recibidas. En ese mismo arranque, quiso zanjar de raíz los rumores sobre su estado de salud, negando cualquier problema grave con una frase directa que buscaba cortar cualquier tipo de especulación.

A partir de ahí, el discurso no hizo más que endurecerse. Florentino defendió la estabilidad institucional del club, invitó a cualquier candidato a dar el paso adelante -aunque amparándose en los estatutos del club-, y cargó contra lo que considera un relato mediático impostado que intenta proyectar una imagen de crisis en la entidad.

La tensión alcanzó su punto álgido en varios cruces con periodistas, especialmente con un compañero de ABC, en un intercambio que evidenció el clima crispado de su intervención. Además, el presidente se adelantó a uno de los asuntos más delicados del momento, el 'caso Negreira', anunciando la preparación de un extenso dossier que el club remitirá a la UEFA cuando finalice la competición, en un nuevo frente que promete seguir marcando la actualidad blanca.