Louzán mete prisa al 'caso Negreira': "Ojalá más pronto que tarde, una sentencia contundente"

El presidente de la RFEF pide la resolución, cuanto antes, del 'caso Negreira' para cerrar un capítulo que "no forma parte de nuestra etapa". Todo esto vuelve a resurgir tras el ataque de Florentino Pérez al Barcelona

El 'caso Negreira' vuelve a salir a la luz tras las últimas declaraciones de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid, que salió en una rueda de prensa extraordinaria para defender al equipo blanco, apartó el foco del cuadro madridista y desvió la atención hacia el Barcelona con el 'caso Negreira', algo que ha molestado al conjunto catalán. La RFEF también se ha ha visto salpicada en este asunto y, su presidente, Rafael Louzán, mete prisa con el caso Negreira a la espera de una resolución. "Ojalá más pronto que tarde, una sentencia contundente", señalaba.

El dirigente gallego ha sido preguntado por este asunto tras el acto y ha reclamado una resolución clara del proceso judicial que investiga los pagos del Barcelona al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, entre 2001 y 2018, insistiendo en la necesidad de cerrar cualquier sombra de duda en torno al fútbol español. Ha señalado además que la Federación "no va a entrar en ningún tipo de polémica" y que la situación será analizada junto a su área jurídica.

Nueva defensa a los árbitros españoles

En relación con el arbitraje, el presidente de la RFEF ha defendido la labor del colectivo arbitral y ha asegurado que los errores forman parte del juego. "Nunca estamos exentos de que pueda haber errores, pero son errores siempre involuntarios", ha afirmado Louzán, que ha añadido que los colegiados españoles están "probablemente entre los que más cuentan en Europa". Louzán ha añadido que la Federación analizará cualquier situación relacionada con las críticas al arbitraje y ha insistido en que el organismo no quiere entrar en polémicas, por lo que el asunto será valorado desde el punto de vista jurídico.

El Barcelona responde a los ataques del Real Madrid con el 'caso Negreira'

El tema ha vuelto a distanciar, aún más, a Real Madrid y Barcelona. El club catalán, que sigue celebrando el título de LaLiga cosechado ante su eterno rival, también ha respondido a Florentino Pérez, que asegura que le han robado al Real Madrid 7 títulos ligueros para dárselos al Barcelona.

El presidente en funciones del FC Barcelona, Rafael Yuste, calificó este miércoles de "patéticas y llenas de falsedades" las declaraciones del máximo dirigente del Real Madrid, Florentino Pérez, que el día anterior acusó al club catalán de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados, en alusión al 'Caso Negreira'. Antes de la comida de directivas previa al encuentro liguero de esta noche contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza, Yuste valoró que estas palabras son una "maniobra" de Pérez para "encubrir un desastre deportivo que lleva dos años produciéndose", y añadió que "no le llevará a ninguna parte". "No vale ir otra vez a Negreira, cuando hemos ganado dos Ligas seguidas, esta ultima con 14 puntos de diferencia. Es una cortina de humo clarísima para intentar justificar una mala gestión deportiva", remarcó. "Ni reí ni lloré, me dio pena", agregó.