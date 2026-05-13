La lista definitiva de España para el Mundial tendrá un 35% de jugadores del Barça

El club azulgrana aportaría hasta nueve futbolistas a la convocatoria final de Luis de la Fuente para la gran cita en Estados Unidos, México y Canadá; le sigue de cerca la Real Sociedad, que ha incluido siete jugadores en la primera gran criba de la prelista de 55

El FC Barcelona vuelve a consolidarse como uno de los grandes motores de la Selección Española de cara a una nueva cita mundialista. El pasado lunes 11 de mayo, el seleccionador Luis de la Fuente entregó a la FIFA una prelista de 55 futbolistas en la que el club azulgrana cuenta con una presencia muy significativa, como ya ocurrió en 2010, confirmando el peso estructural que mantiene en el proyecto azulgrana de la 'Roja'.

Según informa Mundo Deportivo, el Barça aporta hasta nueve futbolistas a esta primera criba de 55 nombres, lo que supone un 16,36% del total de esta primera nómina. La cifra ya es interesante a simple vista, aunque lo cierto es que se queda corta respecto al impacto real que tendrá el Barça en la convocatoria definitiva.

Y es que todo apunta a que el filtro final reforzará aún más la presencia azulgrana. Si se confirman las previsiones actuales, estos nueve jugadores también formarán parte de la lista definitiva de 26, por lo que el porcentaje se disparará hasta el 34,62%. Dicho de otra manera, prácticamente el 35% del total de la convocatoria mundialista serán jugadores del Barça. Uno de cada tres. El dato vuelve a situar al club catalán como columna vertebral de la Selección en una cita de máxima exigencia.

Los nueve azulgranas que están en la prelista

Entre los nombres que figuran en la prelista y que a buen seguro estarán en el Mundial están Pedri, Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo, Fermín López y Pau Cubarsí. Estos seis no tienen dudas y se erigen como la base más reconocible del proyecto azulgrana en la Selección, acompañados por Joan Garcia, quien probablemente entrará como segundo portero, y otros dos jugadores que han ido ganando peso en los pensamientos del seleccionador.

La gran novedad en este bloque es el regreso de Eric Garcia y Gavi, dos futbolistas que vuelven a entrar en los planes del riojano tras diferentes etapas de ausencia o recuperación.

En el caso de Eric García, su polivalencia -ha demostrado ser capaz de actuar como central, lateral e incluso mediocentro-, ha sido un factor diferencial para su inclusión.

Gavi, por su parte, ha recuperado protagonismo tras su lesión y vuelve a ser considerado una pieza de alta intensidad en el centro del campo. De la Fuente siente que le debe una después de su primera larga lesión con la Selección que le hizo perderse la Eurocopa.

El que más jugadores aporta

De esta forma, el FC Barcelona es el club que más jugadores aporta a la prelista del Mundial. Le sigue de cerca la Real Sociedad, que incluye hasta siete futbolistas en esta primer filtro, si bien es cierto que no todos tienen las mismas opciones de ir.

Los siete jugadores de la Real Sociedad son Mikel Oyarzabal, Álex Remiro, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Sergio Gómez, Jon Martín y Jon Gorrotxategi según avanzó SER Deportivos Gipuzkoa.

Alejando Balde y Gerard Martín no tienen cabida

Sin embargo, no todas las noticias son positivas dentro del entorno azulgrana. Un jugador titular en el centro de su defensa como es Gerard Martín se queda fuera de esta primera relación amplia pese a su crecimiento en su segundo año en el primer equipo, mientras que Alejandro Balde también se cae de la prelista en un lateral izquierdo donde la competencia es feroz con nombres como Marc Cucurella o Alejandro Grimaldo.

El seleccionador tiene ahora un margen reducido para tomar la decisión definitiva. La lista final de 26 jugadores se dará a conocer el próximo 25 de mayo en Las Rozas, aunque podrá ser enviada oficialmente a la FIFA hasta el 1 de junio. A partir de ahí, el bloque quedará cerrado para la gran cita mundialista.