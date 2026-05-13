Alavés - Barcelona en directo: resultado del partido de hoy de la jornada 36 de LaLiga

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde los equipos de Quique Sánchez Flores y Hansi Flick se enfrentan en el Estadio de Mendizorroza durante una jornada intersemanal en Primera división

Este encuentro, junto al Getafe - Mallorca, dará final a los partidos del miércoles. Todos ellos han podido ser seguidos en directo a través del minuto a minuto de ESTADIO Deportivo, teniendo a disposición sus crónicas

Este será el primer encuentro del Barça tras haberse proclamado campeón de Liga tras su victoria ante el Real Madrid

El conjunto babazorro llega tras haber empatado ante el Elche CF en el Martínez Valero, en un partido que supo a poco para ambos equipos. Los de Quique Sánchez Flores suma 5 puntos de los últimos 15 posibles

Campeones de LaLiga tras superar al Real Madrid por 2-0 en el Camp Nou, los azulgranas suman once victorias consecutivas en Liga

El objetivo del FC Barcelona para los últimos 3 partidos es conseguir tres victorias que los lleven hasta los 100 puntos, donde los menos habituales tendrá la oportunidad de demostrar su valía en el once

El Deportivo Alavés quiere aprovechar la ‘resaca del campeón’ para firmar una victoria importantísima que les mantenga en la pugna por la permanencia

El partido de la jornada 36 en LaLiga EA SPORTS entre Deportivo Alavés y FC Barcelona tendrá lugar en el Estadio de Mendizorroza, feudo babazorro con capacidad para más de 19.000 espectadores

El encargado de dirigir el encuentro será José María Sánchez, que contará con Valentín Pizarro desde el VAR

Flick confirma su renovación y da un consejo a Lamine Yamal: "﻿Son cosas que no me gustan, lo he hablado con él, ﻿nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol"

Diabaté buscó un disparo a la media vuelta tras un robo de Antonio Blanco en campo contrario y el balón acaba en córner

El Alavés ha salido al partido más activo y tratando de llegar la iniciativa ofensiva

El extremo remató de volea con su pierna derecha y el esférico se pasea por delante de Sivera

La jornada 36 de LaLiga EA SPORTS llega de manera intersemanal y con el campeón ya establecido. El Deportivo Alavés recibe en el Estadio de Mendizorroza a un FC Barcelona que acaba de levantar su vigésimo noveno título de Primera división.

El conjunto de Quique Sánchez Flores tiene ante sí una oportunidad de oro para sacar tres valiosísimos puntos en la lucha por la permanencia, ante el equipo de Hansi Flick que solo tiene como aliciente acabar la temporada con la histórica meta de los 100 puntos.

El Deportivo Alavés se juega la permanencia

El Alavés no depende de sí mismo para seguir un año más en Primera división. El equipo babazorro ocupa el segundo puesto de la zona roja y, además de sumar de a tres, necesita un pinchazo de los equipos que tiene por encima.

La salvación este año no es ‘moco de pavo’ con hasta 7 equipos implicados en la lucha a falta de 9 puntos por disputarse. Junto al equipo de Alaba, se encuentran en la pugna Levante, Girona, Espanyol, Mallorca, Elche y Sevilla, mientras que Valencia y Osasuna no pueden relajarse.

Con un empate ante el Elche que supo a poco en la pasada jornada, el Alavés afronta un nuevo reto con 1 sola victoria en sus últimos cinco partidos, donde ha logrado sacar tan solo 5 puntos de 15 posibles.

El FC Barcelona, lanzado a por los 100 puntos

Todo lo contrario está viviendo el FC Barcelona. Tras la pertinente rúa de celebración del título de Liga, conquistado ante el Real Madrid en el Camp Nou, el equipo de Hansi Flick mira hacia una barrera histórica, acabar LaLiga con 100 puntos.

Los azulgranas suman once encuentros consecutivos de Liga ganados. Toda una racha a la altura de un equipo que lleva meses dominando la competición. El 16 de febrero, durante la jornada 24, sufrieron su última derrota ante el Girona por 2-1.

Qué Barça encontraremos en Mendizorroza es toda una incógnita, puesto que los 100 puntos es más bien un objetivo moral, y la celebración de un título conquistado de manera histórica ante su máximo rival ha podido hacer de menos a la plantilla.

Aun así, será noche de reivindicaciones, donde los menos habituales querrán demostrar su valor de cara al próximo curso, con Bardghji Marc Bernal o Marc Casadó son los principales jóvenes interesados en mostrar su talento.

FC Barcelona 3-1 Alavés: partido de la jornada 14 en LaLiga EA SPORTS

En la primera vuelta de LaLiga, el Deportivo Alavés visitó el Estadio Olímpico de Montjuic para medirse al FC Barcelona como parte de la jornada 14, en la tarde del 29 de noviembre del pasado año.

Los babazorros comenzaron el partido de la mejor manera, puesto que Pablo Ibáñez adelantó al entonces equipo de Eduardo Coudet en el minuto 1 tras una asistencia de Parada. Aun así, poco duró la alegría en los visitantes, ya que Lamine Yamal igualaría las tablas en el minuto 8, para que Dani Olmo sellase la remontada en el 26.

Ya en el descuento final, otra vez aparecería el centrocampista español para poner el 3-1 definitivo en el minuto 93. El Alavés se volvió al País Vasco cerca de los puestos de descenso y habiendo realizado tan solo 2 tiros a puerta, frente a los 6 del Barça.