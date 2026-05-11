El Barça se da un baño de masas con show incluido de Lewandowski y Szczesny

La ciudad de Barcelona se echó a la calle para homenajear a los campeones en un lunes para el recuerdo con una gran fiesta que se alargó durante casi cinco horas

Barcelona volvió a rendirse a su equipo en la celebración del campeonato. La rúa del campeón de Liga fue un baño de masas, una declaración de identidad azulgrana y, sobre todo, una muestra de conexión absoluta entre plantilla y afición. Cinco horas de fiesta ininterrumpida -desde poco después de las cinco de la tarde que arrancó hasta pasadas las diez de la noche- en las que la ciudad condal se echó literalmente a la calle para acompañar a los suyos.

Un lunes de fiesta en Barcelona

El himno del 125 aniversario marcó el inicio de la rúa tras la clásica foto de familia. A partir de ahí, el autobús descapotable comenzó a avanzar lentamente entre una marea blaugrana que no entendió de horarios laborales ni rutinas. Pese a ser lunes, la ciudad se echó a la calle para homenajear a sus campeones.

La fiesta fue creciendo con cada metro recorrido. En la parte trasera del autobús, Raphinha, Jules Koundé y Eric García custodiaban los trofeos de Liga y Supercopa de España. En la delantera, el 'clan polaco' conformado por Robert Lewandowski y Wojciech Szczesny se convirtieron en dos de los grandes protagonistas. Mientras el autobús avanzaba entre bengalas, banderas y sonrisas, la idea que flotaba en el ambiente es que esto solo acababa de empezar.

El 'clan polaco', alma de la rúa

Lewandowski, entre cánticos y entrevistas improvisadas, sorprendió ondeando una estelada durante varios tramos del recorrido. El portero polaco, por su parte, fue directamente el alma de la fiesta comiendo helado, pizza o hamburguesa indistintamente y sin separarse de su vaper, firmando una actuación difícil de olvidar. Puro espectáculo.

“Hay que valorar cada título"

Aunque si hubo un jugador que captó todas las miradas fue Lamine Yamal. El joven talento no solo se animó con bailes y cánticos, sino que también ondeó durante buena parte del recorrido una bandera de Palestina, dejando una de las estampas más comentadas del desfile. Además, también mostró y ondeó una camiseta con mensaje que no dejó a nadie indiferente: "Gracias a Dios por no ser madridista".

La rúa también tuvo espacio para escenas más costumbristas. Pau Cubarsí, junto a Gerard Martín y Marc Casadó compartieron un fuet a bocados en pleno autobús. A su alrededor, risas, bromas y un ambiente que refleja la buena salud del vestuario.

Música y mensajes para todos

Tampoco faltaron los clásicos de estas celebraciones: aficionados corriendo junto al bus pidiendo autógrafos, objetos lanzados en busca de una firma que no siempre regresaban a sus dueños, balones de playa volando entre la multitud y cánticos que convertían cada calle en una extensión del Camp Nou. Los himnos clásicos del Barça sonaron una y otra vez, coreado al unísono por jugadores y aficionados.

Joan García, sorprendido: Flick, emocionado

Entre los debutantes en una rúa, Joan García. "Es muy chulo ver a la gente correr al lado, tirar cosas para que firmes… es muy divertido". Más curtido, Frenkie de Jong, destacaba la ambición del grupo. "Este equipo tiene mucha hambre, queremos más".

Ni siquiera faltó el componente emocional. Hansi Flick, que perdió a su padre el día antes, estuvo presente en el autobús, recibiendo el cariño de una afición que también quiso acompañarle en un momento delicado.

La rúa dejó también espacio para la ironía y el folclore futbolero con bufandas antimadridistas, cánticos dirigidos al Espanyol y bromas internas como las de Szczesny con Joan García, en una muestra más de la complicidad que reina en el grupo.

Barcelona celebró, disfrutó y volvió a creer. Más allá de los dos títulos alcanzados este curso, la sensación que deja este equipo y esta nueva rúa es la de un proyecto vivo, ambicioso y profundamente conectado con su gente.