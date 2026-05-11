El Barça cierra la renovación de Hansi Flick hasta el año 2028

El técnico alemán tiene ya pactada su continuidad por dos temporadas más y una tercera adicional sujeta a objetivos, por lo que su vinculación podría extenderse incluso a 2029

El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo con Hansi Flick para su renovación de contrato.Imago

El FC Barcelona ya tiene pactados los términos para la renovación del contrato de Hansi Flick. El técnico alemán y el club azulgrana han alcanzado un acuerdo muy sencillo, negociado sin urgencias y con la naturalidad propia de dos partes que deseaban llegar a un entendimiento consensuado.

De esta forma, sus caminos seguirán unidos al menos dos años más en un movimiento estratégico que consolida el proyecto deportivo y que ya solo falta que se formalice por escrito, aunque es un pacto completamente sellado.

Según informan los compañeros de Mundo Deportivo, la base del nuevo contrato amplía en un año el vínculo actual del técnico alemán, que pasará de finalizar en junio 2027 a hacerlo en 2028. Además, el nuevo marco incluye además una temporada adicional opcional sujeta a objetivos, lo que abre la puerta a que la relación entre Flick y el Barça pueda extenderse incluso hasta 2029.

Flick, líder del presente y engranaje del futuro

Las negociaciones han sido fluidas y discretas, como suele ocurrir cuando hay plena sintonía entre las partes. El papel de Pini Zahavi ha sido clave en todo el proceso. El agente israelí del entrenador del Barça ha mantenido diferentes encuentros con Joan Laporta y Deco, presidente y director de fútbol, en los que se han ido perfilando todos los detalles del nuevo acuerdo.

La última reunión entre Zahavi y Deco sirvió para dejar completamente encarrilado el pacto, un paso definitivo que confirma lo que en los despachos del Camp Nou se daba prácticamente por hecho desde hace semanas.

Entendimiento total

La voluntad del club de ampliar el contrato de Flick no es nueva. Ya en abril, la entidad azulgrana trabajaba con la idea de alargar su continuidad en esos mismos términos: un año fijo más otro opcional. Ahora, ese plan se ha hecho realidad, reforzando la figura de un entrenador que ha convencido tanto por resultados como por gestión.

El propio entrenador germano ya manifestó públicamente hace varias semanas que el banquillo del Barça será el último de su carrera y que le gustaría despedirse con el Camp Nou terminado. Los tiempos irremediablemente encajan.

En este sentido, desde dentro del club blaugrana no hay dudas con respecto a la continuidad a largo plazo del entrenador. Su adaptación a Barcelona ha sido total, los jugadores le quieren como un padre y su manera de entender el juego, su liderazgo y su capacidad para transformar dinámicas han sido determinantes. No solo ha dado resultados, sino que ha devuelto al equipo una identidad competitiva reconocible.

Rafa Yuste ya dejó entrever este feliz desenlace hace apenas unos días. "La renovación será muy sencilla. La gente vio que es muy feliz en Barcelona. Se ha adaptado muy bien al club. Falta cerrar algún detalle, pero cuando Deco y él lo quieran lo haremos público", admitió.

Sin prisas por firmar

Sin embargo, que exista un acuerdo total no significa que la firma vaya a producirse de inmediato. Flick ha pedido calma. Quiere priorizar el tramo final de la temporada, donde el equipo todavía tiene objetivos deportivos importantes sobre la mesa. Entre ellos, alcanzar la simbólica barrera de los 100 puntos y los 100 goles en Liga, un reto interno que mantiene al vestuario plenamente concentrado.

Por eso, los tiempos del anuncio oficial estarán marcados por el propio entrenador. La firma podría llegar al término del curso e incluso coincidir con el inicio formal del nuevo mandato de Laporta, previsto para el 1 de julio. En cualquier caso, el fondo de la cuestión no cambia puesto que el acuerdo no va a moverse.

La renovación de Flick no es solo una continuidad, es también una declaración de intenciones. El Barça apuesta por la estabilidad en el banquillo en un momento en el que su proyecto económico empieza a consolidarse. Con dos temporadas garantizadas por delante -las primeras del nuevo ciclo presidencial-, y la opción de una tercera, el club se asegura liderazgo y coherencia en su crecimiento.