Paco González elogia en 'Tiempo de juego' el último gesto de Courtois en el Real Madrid: "De capitán"

El conocido periodista alabó en el programa de la cadena Cope el hecho de que el guardameta belga, que estaba en la etapa final de su recuperación, decidiese dar un paso al frente para ser titular ante el Barcelona en un Clásico que terminó suponiendo el título de Liga para los culés

Courtois volvió este pasado domingo a la titularidad en la portería del Real Madrid. El guardameta, que regresaba después de ocho encuentros en el dique seco por una lesión que se produjo en el partido de Champions League ante el Manchester City, se enfundaba nuevamente los guantes para tratar de ayudar al Real Madrid a que el Barcelona no levantase el título en el Clásico.

Courtois no pudo hacer demasiado en ninguno de los dos goles del Barcelona ante el Real Madrid. En el primero, Rashford ejecuta un gran libre directo ante el que nada puede hacer el guardameta blanco y en el segundo, Ferran llega en una posición muy clara frente a Courtois tras la gran asistencia de tacón de Pedri. El hecho de que Courtois asumiese la titularidad ante el Barcelona fue elogiado por el periodista Paco González en el programa de Cope, 'Tiempo de Juego'.

Paco González se entrega en 'Tiempo de juego' a la valentía de Courtois

El periodista Paco González elogió el paso al frente de Courtois. El belga regresó a la titularidad tras recuperarse de su lesión en el muslo y no escurrió el 'marrón' de hacerlo ante el Barcelona en un encuentro que a la postre terminó suponiendo un nuevo título de Liga para los de Hansi Flick.

Paco González alabó la actitud de Courtois y como esta representaba un claro gesto de capitán: "Courtois podría decir, 'todavía no estoy' y jugar contra el Oviedo, que sabes que vas a tener la portería a 0, o como mucho, te va hacer un gol", declaró el periodista en 'Tiempo de juego'. Además Paco González sentenció con un alabo sobre el gesto de Courtois dando un paso al frente en un momento complicado para el Real Madrid: "Me parece un gesto de de capitán, de verdad".

Las odiosas comparaciones con Mbappé

Sin mencionar a Mbappé, Paco González realizó una comparación con las actitudes de otros jugadores del Real Madrid que ante la complicada tesitura de los blancos en el Clásico y con el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México a la vuelta de la esquina, decidieron 'borrarse' del choque ante el Barcelona de este pasado domingo. "Otros jugadores que piensan más en el futuro personal y teniendo el mundial que en el partido de hoy", afirmó Paco González que seguidamente añadió que "es más fácil regresar al Bernabéu contra el Oviedo".

La actitud de Mbappé en las últimas fechas no ha sentado nada bien a la afición del Real Madrid que llegó incluso a propulsar una iniciativa para que abandonase el Santiago Bernabéu el próximo verano. El francés, lesionado, se marchó de viaje con su pareja, Ester Expósito y regresó a la capital blanca el mismo día que los blancos ganaban al Espanyol en Cornellá. Tras someterse a diferentes pruebas, finalmente Arbeloa lo descartó para la disputa del Clásico ante el Barcelona en una decisión que solo hizo incrementar el cabreo de la afición con el galo.