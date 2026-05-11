El gesto de Vinicius al Camp Nou y la reacción de Gavi en el Barcelona - Real Madrid

El brasileño, capitán en El Clásico ante la ausencia de Carvajal y Valverde, tuvo varios encontronazos con jugadores azulgranas pero también con la grada del Camp Nou, a la que recordó el número de Champions que tiene el Real Madrid

El Camp Nou fue una fiesta en la noche de ayer. El conjunto de Hansi Flick pasó por encima del Real Madrid en uno de los Clásicos más desiguales de los últimos años. Los goles de Rashford y Ferran Torres en los primeros 20 minutos de partido bastaron para que el Barça se impusiera con facilidad al conjunto blanco y certificará así un nuevo título de Liga. El vigesimonoveno de su historia y el segundo consecutivo con Hansi Flick en el banquillo.

Pero no por esperado, el Barça llegaba con once puntos de ventaja sobre el Real Madrid y ya son catorce, deja de tener algo de polémica, aunque en este caso viene desde el lado blanco, que no está pasando por sus mejores días. A la tan cacareada pelea entre Valverde y Tchouameni apenas unos días antes del Clásico, ayer se le sumó un gesto que Vinicius dejó a la grada del Camp Nou.

Vinicius manda un recado a la grada del Camp Nou

El brasileño del Real Madrid siempre suele ser el objetivo de las críticas y los abucheos allá por donde va, pero en el Camp Nou se multiplica. Anoche, ya en la segunda parte, tras rascar una falta ante Eric García y Cubarsí en la banda, el futbolista se levantó y se giró hacia la grada para hacer el gesto del uno y del cinco con sus dedos, en clara alusión a las 15 Champions League tiene el Real Madrid por solo las cinco que cuenta el Barça.

Pero el capitán del Real Madrid en ausencia de Carvajal y Valverde también se las vio con varios jugadores del Barcelona. El brasileño llegó a encararse con Gavi y Olmo después de que este último empujara a Asencio dentro del área tras una falta del defensa blanco que Olmo consideró desproporcionada. Esto provocó que el internacional español se fuera hasta el central blanco para pedirle explicaciones, ambos acabaron empujándose y Asencio acabó por los suelos, por allí aparecía rápidamente Vinicius para encararse a los dos azulgranas.

Precisamente sobre la actitud de Vinicius habló tras el partido Gavi, que le recriminó que estuviera más pendiente del partido y menos de la grada. "Al final es fútbol. Lo que pasa en el campo se queda en el campo y ya está. Es un jugador caliente. Como yo, eh", reconoció el palaciego en los micrófonos de Movistar+ restándole un poco de importancia.

"Creo que le estaba diciendo algo a la grada y le he dicho algo. No le he dicho nada, que se callara la boca y ya está. Son cosas que pasan dentro del campo. Cuando estoy dentro, tengo que defender mis colores, mi club y a mis compañeros y voy a muerte. Fuera soy diferente, aunque no lo parezca", ha explicado el centrocampista del Barcelona.

Este lunes, celebración por las calles de Barcelona

El Barcelona celebrará este lunes con una rúa por las calles de la ciudad su vigésimo noveno título de liga, logrado anoche tras ganar 2-0 al Real Madrid. El equipo saldrá del Camp Nou a partir de las 17:00 horas para iniciar un recorrido en autobús abierto por las calles de la Ciudad Condal. La rúa acabará en el punto de salida, frente al estadio azulgrana.

La rúa saldrá a las 17.00 desde el Camp Nou. El recorrido avanzará por la Travessera de les Corts hasta la calle Numancia, continuará por la calle Berlín y la calle París hasta llegar a Balmes. Desde allí, la comitiva bajará hasta la Gran Vía de les Corts Catalanes, que recorrerá en dirección al centro de la ciudad hasta llegar al Passeig de Gràcia. La rúa continuará subiendo por el Passeig de Gràcia hasta la altura de La Pedrera (Casa Milà).

El trayecto de regreso se hará por la calle Provença hasta Aribau, conectando nuevamente con la calle París y la avenida de Sarrià hasta llegar otra vez a la Travessera de les Corts. La rúa finalizará en el punto de salida, frente al Camp Nou.