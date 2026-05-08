El Bournemouth de Iraola aparta a Álex Jiménez, excanterano del Real Madrid, por supuestos mensajes con una niña de 15 años

El club inglés ha abierto una investigación interna y deja fuera al lateral español del partido de Premier League ante el Fulham mientras analiza unas publicaciones difundidas en redes sociales

El Bournemouth ha decidido apartar a Álex Jiménez de la convocatoria para el partido de Premier League ante el Fulham. El club inglés investiga unas publicaciones difundidas en redes sociales que involucran al lateral derecho español.

La entidad ha emitido un comunicado en el que reconoce la gravedad del asunto y confirma que el jugador no estará disponible este fin de semana. Por ahora, el Bournemouth no hará más comentarios hasta que avance la investigación interna.

Bournemouth deja fuera a Álex Jiménez ante el Fulham

El caso estalló después de que comenzaran a circular en redes sociales unas supuestas conversaciones atribuidas a Álex Jiménez. En ellas, según las publicaciones difundidas, el futbolista habría mantenido un intercambio de mensajes con una chica que advertía de que tenía 15 años.

El Bournemouth reaccionó de forma inmediata y anunció que el jugador no formará parte de la convocatoria para el encuentro de este fin de semana ante el Fulham. La decisión llega mientras el club recaba información y analiza el alcance real de las publicaciones.

El comunicado del Bournemouth sobre Álex Jiménez

La entidad inglesa fue prudente en su comunicación y evitó entrar en detalles sobre el contenido de las publicaciones. Sí confirmó, en cambio, que está al tanto del asunto y que lo considera suficientemente serio como para retirar al futbolista de la dinámica competitiva inmediata.

“El Bournemouth es consciente de las publicaciones que circulan en redes sociales sobre el lateral derecho Álex Jiménez. El club entiende la gravedad del asunto y actualmente se está investigando”, explicaba el comunicado.

Además, añade que, como consecuencia de esa investigación, Álex Jiménez “no formará parte de la convocatoria” para el partido de Premier League ante el Fulham. El club también dejó claro que no hará más declaraciones por el momento.

Las supuestas conversaciones que han provocado la investigación

Las publicaciones que han circulado en redes sociales muestran supuestas conversaciones privadas atribuidas al futbolista. En esos mensajes, según el contenido difundido, la otra persona habría avisado de que tenía 15 años, una circunstancia que eleva la gravedad del caso.

Entre las frases que han trascendido aparecen expresiones como “nunca he estado con una chica de 15 años” o “fue un error hablar contigo, no quiero problemas”. Al tratarse de capturas difundidas en redes, el contenido debe ser tratado como presunto mientras no haya una verificación oficial o una resolución del club.

Álex Jiménez, una pieza importante para Andoni Iraola en el Bournemouth

El momento deportivo también explica el impacto de la decisión. Álex Jiménez, de 21 años, venía teniendo un papel relevante en el Bournemouth de Andoni Iraola, que está firmando una de las temporadas más ambiciosas de su historia reciente.

El lateral español ha disputado más de 30 partidos esta campaña y había sido titular en los últimos encuentros de Premier League. Su ausencia ante el Fulham llega en un tramo importante para un equipo que todavía pelea por puestos europeos.

Jiménez llegó al Bournemouth procedente del AC Milan. Primero lo hizo en calidad de cedido y posteriormente su fichaje se convirtió en permanente, con contrato de larga duración hasta 2031. Antes de su etapa en Italia, se formó durante años en la cantera del Real Madrid.

Álex Jiménez queda pendiente de la investigación del Bournemouth

El futuro inmediato de Álex Jiménez queda ahora condicionado por la investigación interna del Bournemouth. El club no ha marcado plazos, pero la decisión de apartarlo ante el Fulham confirma que considera el asunto lo bastante serio como para actuar de inmediato.

En lo deportivo, Iraola pierde a un futbolista importante en plena pelea por Europa. En lo institucional, el Bournemouth afronta un caso delicado que exige prudencia, claridad y una resolución rápida para evitar que la incertidumbre se alargue.

Hasta que el club complete su investigación, la situación seguirá abierta. Lo único confirmado por ahora es que Álex Jiménez no jugará este fin de semana y que el Bournemouth ha cerrado filas en torno a un mensaje: el asunto es grave y está siendo analizado internamente.