La Fiscalía pide 9 años de cárcel para Álvaro Aguado por presunta agresión sexual

El exjugador del RCD Espanyol está acusado de agredir a una trabajadora del club en una discoteca de Barcelona en 2024, en un caso que será llevado a juicio

La Fiscalía solicita nueve años de prisión para Álvaro Aguado por una presunta agresión sexual ocurrida en junio de 2024 en Barcelona. Según el escrito del Ministerio Público, los hechos se produjeron en la discoteca Opium.

Además de la pena de cárcel, el fiscal reclama una indemnización de 65.000 euros para la víctima por daños morales y secuelas psicológicas. El caso se encuentra ya en fase previa a juicio.

La acusación: agresión en una discoteca de Barcelona

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, los hechos ocurrieron en la madrugada del 24 de junio de 2024. El Ministerio Público sostiene que Álvaro Aguado llevó a la víctima al baño masculino de la discoteca Opium de Barcelona, donde presuntamente mantuvo relaciones sexuales no consentidas.

La denunciante, que trabajaba en el entorno del club, habría pedido en varias ocasiones que “parase” y que “no quería tener relaciones sexuales”, según recoge el documento. Siempre según la versión de la Fiscalía, la mujer se encontraba en “estado de shock” en el momento de los hechos.

El contexto: una celebración por el ascenso

Los hechos se produjeron durante una fiesta del primer equipo del RCD Espanyol para celebrar el ascenso a Primera División, celebrada en un local nocturno de la ciudad.

La víctima declaró que había consumido alcohol y que también fumó cachimba esa noche, lo que pudo afectar a su estado. Además, explicó que previamente había manifestado a un amigo que no le gustaba Aguado y que no quería interactuar con él.

Según su testimonio, no recuerda todos los detalles de lo ocurrido, pero sí “recuerdos puntuales”, algo que la Fiscalía considera compatible con la situación descrita.

La defensa de Aguado: relaciones consentidas

Durante la instrucción, Álvaro Aguado reconoció haber mantenido relaciones sexuales con la denunciante, aunque defendió que fueron consentidas. Según su versión, fue la mujer quien se acercó a él y quien le habría provocado con frases como “¿no te atreves?”, tal y como recoge el auto judicial.

El futbolista sostiene que no hubo coacción ni violencia, lo que genera una contradicción directa con la versión de la denunciante. La magistrada encargada del caso ha señalado precisamente la existencia de “versiones contradictorias” sobre lo ocurrido.

Los indicios que sostienen la acusación

La investigación judicial se apoya en varios elementos que la Fiscalía considera relevantes para sostener la acusación. Entre ellos, destacan la declaración de la víctima, los informes forenses y los testimonios de personas que estuvieron presentes antes y después de los hechos.

También se han incorporado mensajes de WhatsApp enviados por la denunciante tras lo sucedido, así como valoraciones sobre su estado emocional posterior. Según la resolución judicial, la víctima presenta un trastorno por estrés postraumático derivado de los hechos, por el que continúa en tratamiento psicológico. La jueza considera que estos elementos constituyen “indicios suficientes” para llevar el caso a juicio.

Álvaro Aguado se ejercita en un campo de entrenamiento (@alvaroaguado10)

Situación judicial y consecuencias deportivas

El proceso sigue su curso a la espera de juicio, con una petición de nueve años de prisión por parte de la Fiscalía. Además, se solicita una indemnización de 65.000 euros por los daños psicológicos sufridos por la denunciante.

En el plano deportivo, Álvaro Aguado dejó de formar parte del RCD Espanyol en junio de 2025, mientras que la denunciante continúa vinculada laboralmente al club. El caso ha generado repercusión en el entorno del fútbol español, tanto por la gravedad de la acusación como por el perfil del implicado.

Un caso abierto a la espera de juicio

El procedimiento judicial deberá determinar ahora la veracidad de las versiones enfrentadas y la existencia o no de delito. La Fiscalía sostiene que hubo ausencia de consentimiento, mientras que la defensa del jugador insiste en que la relación fue voluntaria.

Será el juicio el que determine la responsabilidad penal en un caso que ha generado gran atención mediática y que pone el foco en conductas fuera del ámbito deportivo, en un momento donde estas situaciones se repiten en torno a LaLiga.