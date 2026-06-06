El Papa León XIV elige entre Barcelona o Real Madrid durante su visita a España

El Pontífice fue preguntado en el avión mientras se desplazaba a la capital, antes recibido por los Reyes y Pedro Sánchez en Barajas para realizar una visita que incluye una misa multitudinaria en el Santiago Bernabéu

El Papa León XIV aterrizó este sábado en Madrid y lo hizo dejando una frase de enorme impacto futbolístico antes incluso de pisar suelo español. Durante el vuelo desde Roma, el Pontífice fue preguntado si prefería al Real Madrid o al FC Barcelona.

Su respuesta no dejó lugar a dudas: “El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Madrid”. La confesión, pronunciada con una sonrisa, se produjo horas antes de una visita oficial a España donde el Santiago Bernabéu tendrá un papel protagonista.

El Papa aterriza en Madrid y deja una frase madridista

León XIV llegó al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a media mañana, donde fue recibido por Don Felipe, Doña Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otras autoridades españolas. La visita del Pontífice se extenderá durante una semana y le llevará también a Cataluña y las Islas Canarias.

Pero el primer gran titular de su viaje nació en el avión papal. Como es habitual en estos desplazamientos, el Santo Padre saludó a los periodistas que viajaban con él y respondió a varias preguntas sobre asuntos internacionales, culturales y también deportivos.

Ahí apareció la cuestión que agitó el debate futbolístico: Real Madrid o Barça. León XIV resolvió la duda con una fórmula diplomática, pero con confesión personal incluida: “El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Madrid”, respondió, separando su papel institucional de su gusto personal como Robert Prevost.

El Bernabéu, escenario clave en la agenda de León XIV

La frase tiene todavía más fuerza por el contexto de la visita. El Papa tendrá la oportunidad de acudir al Santiago Bernabéu, estadio que acogerá el lunes una multitudinaria misa dentro de los actos programados en Madrid.

El recinto madridista vivirá además un fin de semana de alta carga institucional y deportiva, ya que también alberga este domingo las elecciones a la presidencia del Real Madrid, con Florentino Pérez y Enrique Riquelme como protagonistas de la cita electoral.

Del Real Madrid al Mundial: el deporte entra en la agenda papal

León XIV quiso dejar claro que su papel como Papa está por encima de cualquier club, pero no ocultó su simpatía personal por el Real Madrid. Esa distinción, aparentemente ligera, le permitió responder con humor sin perder el tono institucional.

El deporte, además, se coló varias veces en su conversación con la prensa. No solo por el Real Madrid o el Mundial, sino por su defensa de los valores que el fútbol puede transmitir cuando se vive desde el respeto y la disciplina.

La frase sobre el club blanco será, con toda probabilidad, una de las más recordadas de su llegada a España. No cambia la agenda oficial, pero sí añade un componente popular a una visita que ya estaba cargada de simbolismo.

El Papa llegó a Madrid entre repiques de campanas. Pero su primer gran eco mediático no salió de un discurso solemne, sino de una respuesta futbolera: el Papa es de todos, pero Prevost es del Real Madrid.