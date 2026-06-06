Enrique Riquelme pone el foco en "una gravísima crisis financiera" del Real Madrid

El candidato a la presidencia del club blanco promete una auditoría para "levantar las alfombras" e insiste en Jürgen Klopp para el banquillo madridista en su proyecto

Enrique Riquelme, candidato a las elecciones del Real Madrid que tendrán lugar este domingo 7 de junio, ha puesto el foco de su crítica este sábado en la gestión económica de la entidad y ha apuntado a "una gravísima crisis financiera". Además, el empresario ha señalado que tiene la intención de "levantar las alfombras y abrir las ventanas en Concha Espina".

Riquelme, que se ha comprometido a hacer una auditoría externa si gana las elecciones a la presidencia del Real Madrid, ha ahondado en el problema económico del club. "No hay mayor fraude democrático que llevar a los socios a las urnas de manera extraordinaria sin que conozcan la situación real del club. Ahora entendemos la necesidad y la urgencia por vender. El Madrid está en una gravísima crisis financiera", ha asegurado el candidato.

Enrique Riquelme insiste que Jürgen Klopp es el elegido para el banquillo del Real Madrid

En el plano deportivo, Enrique Riquelme ha insistido en su candidato para el banquillo del Real Madrid con Jürgen Klopp. "Traer a los mejores es fácil cuando hay estabilidad, profesionales y la jerarquía está entre las partes. Es la base fundamental para que, a un grandísimo entrenador como Klopp, tratar de convencerlo para que venga a entrenar al Real Madrid", ha manifestado al tiempo que ha dicho que respetará la "jerarquía" en el plano deportivo y que dotará al club de "estabilidad".

Las palabras de Riquelme llegan un día después de que Marc Kosicke, señaló que Kloop está feliz en el proyecto deportivo de la multinacional Red Bull y que no tiene intención de regresar a los banquillos. "Nuestra base de candidatura es clara. Transparencia, jerarquía, profesionales y dejar hacer son la base principal para que cualquier gran profesional quiera estar en un club como el Real Madrid", ha comentado el empresario alicantino al respecto.

Pese a las dificultades que supondría firmarlo para el Real Madrid, Enrique Riquelme tiene claro que el alemán es su objetivo para el banquillo que esta temporada ocuparan Xabi Alonso primero y Álvaro Arbeloa después. "Es un grandísimo entrenador que está ahora en una gran proyecto deportivo. No tiene intención de entrenar a ningún club, pero hemos dejado claro al madridismo y al socio que si soy presidente, a partir del lunes Raúl intentará traerlo al Real Madrid. Es nuestro único entrenador en este momento. En una situación de estabilidad de club, trataremos de convencerlo para que venga", ha dicho en un breve acto ante su sede electoral, situada enfrente del estadio Santiago Bernabéu, en la víspera de las elecciones en las que competirá contra el actual mandatario, Florentino Pérez.

Ya para este domingo será el turno de los socios. Por primera vez en 20 años más de una candidatura aspira a presidir el Real Madrid. Desde la 9.00 horas hasta las 20.00 estarán abiertas las urnas en el Pabellón de Valbebebas para que los socios decidan. Tras varias ocasiones en las que estaba en las quinielas, en esta ocasión Enrique Riquelme sí dio el paso para presentarse a las elecciones. Se enfrenta a Florentino Pérez, en el cargo en su segunda etapa desde 2009.