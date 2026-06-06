El reto de Kylian Mbappé: "Tengo el deseo de dejar mi huella en la historia del Real Madrid"

El delantero francés habla de sus dos años en el club blanco, de la falta de títulos, de la grandeza del club y de sus ambiciones personales

Kylian Mbappé ha vivido dos temporadas en el Real Madrid, donde no ha terminado de lograr a nivel colectivo lo que hubiese deseado. Con todo el francés se muestra ambicioso de cara al futuro y tiene entre ceja y ceja dejar huella en la historia del club blanco. "Estoy muy orgulloso de jugar en el Real Madrid y tengo un fuerte deseo de dejar mi huella en la historia del Real Madrid", ha explicado.

El francés, ya concentrado con la selección de Francia para el inminente Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, ha ahondado en esta idea. "Si marcas la historia del club más grande del mundo, tienes tu lugar en la historia del fútbol", ha comentado Mbappé en una entrevista comercial con Sorare.

Mbappé y la diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona

También fue cuestionado Mbappé por si una vez dentro del Real Madrid era como lo imaginaba antes de llegar. "Es como lo imaginaba. Para muchos, aparte de los fans del Barça, es el club más grande del mundo. Te rompes el corazón. Creo que es claro para todo el mundo. Es el club que representa y caracteriza la grandeza. El Barça ha impactado en la historia del fútbol de una manera u otra, pero el Real Madrid es el club preferido a nivel mundial", ha asegurado el delantero madridista.

En ese sentido, Mbappé fue preguntado por lo que la falta y el hecho de que no haya ganado títulos con el Real Madrid. "Es una pregunta que me hago todo el tiempo. Lo fácil sería decir que ganar todos los títulos, pero hay gente que ha hecho más que ganar todos los títulos. En el fútbol hay siempre algo que hacer; si no lo haces, alguien ocupará tu lugar", ha contestado el francés en ese sentido.

Mbappé recuerda su mejor momento en el Real Madrid

En el repaso a sus dos años en el Real Madrid, Mbappé se ha detenido en el que entiende que ha sido su mejor momento. "Cuando metí el hat-trick contra Manchester. Eso es como ir a 100", ha afirmado el futbolista francés que ha continuado: "Era Champions League, partido de eliminación directa, metí el triplete en el Bernabéu".

Una dualidad planteada al crack francés es si prefiere a Leo Messi o Cristiano Ronaldo. "Jugué con Messi, jugué contra Cris. Cris es mi ídolo, pero jugué con Leo también y para para haber jugado contra ambos, en realidad son muy diferentes. No son iguales. Yo creo que la rivalidad entre ellos fue buena. Si me dices que Ronaldo no tiene talento o que Messi no ha trabajado, es que nunca en tu vida te has puesto a entrenar todos los días", ha dicho Mbappé.

El jugador, además, ha dejado una reflexión sobre cómo es el mundo del fútbol y lo rápido que se van sucediendo los acontecimientos sin demasiado tiempo para valorarlos. "A veces, parece que la gente tiene amnesia. Puedes ganar todo y al día siguiente lo olvidan", ha relatado Mbappé sobre esta cuestión.