El deseo de Mourinho por Mateus Fernandes para potenciar el mediocampo del Real Madrid

El joven centrocampista portugués pertenece al West Ham con el que ha llamado la atención esta temporada en la Premier League pese al descenso de los londinenses

La lista de futuribles en el Real Madrid es extensa en las últimas fechas, dado que llega el final de la campaña electoral para las elecciones a la presidencia que desembocará en las urnas el próximo domingo 7 de junio. Un nombre que se ha sumado en las últimas horas es el de Mateus Fernandes, centrocampista del West Ham que es un futbolista debilidad de Jose Mourinho.

Hay que recordar que si Florentino Pérez se impone en las elecciones a la presidencia del Real Madrid Mourinho será su entrenador. Es precisamente el portugués, según el Diario AS, el que le ha planteado al empresario la necesidad de hacerse con Mateus Fernandes para reforzar el mediocampo madridista.

Mateus Fernandes, un mediocentro portugués de 21 años y 1,80 metros que conoce Mourinho

Se trata de un mediocentro de 21 años que ha sido una de las sensaciones en la Premier League esta temporada. Todo pese a que el West Ham ha acabado perdiendo la categoría y el próximo curso no jugará en la máxima división del fútbol inglés. Una situación que podría facilitar la salida de Mateus Fernandes.

Con 21 años y 1,80 metros, Mateus Fernandes encaja en los deseos de Mourinho para el mediocampo y poder equilibrar la zona con fuerza. Jugador de nacionalidad portuguesa, salido de la cantera del Sporting de Portugal, el centrocampista arribó en el fútbol inglés en el verano de 2024, concretamente al Southampton. Un año más tarde se hacía con sus servicios el West Ham con el que ha jugado esta temporada y ha llamado la atención de muchos.

En cualquier caso no sería una tarea fácil que Mateus Fernandes saliera del club londinense. El jugador tiene contrato hasta el verano de 2030 y su tasación está en una cifra cercana a los 50 millones de euros. Sin embargo, el descenso del West Ham podría contribuir a que finalmente pudiera salir con mayor facilidad con destino al Real Madrid.

Competencia en la Premier League por el fichaje de Mateus Fernandes

Claro que el buen hacer de Mateus Fernandes en la Premier League ha provocado que varios clubes potentes hayan puesto sus ojos en él. Son los casos de gigantes como el Liverpool o el Arsenal, para quienes no ha pasado desapercibidas las condiciones del centrocampista portugués mostradas en el West Ham.

Mateus Fernandes, eso sí, no estará finalmente en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca el próximo 11 de junio. El jugador aparecía en las quinielas para estar en la lista de Portugal, aunque finalmente Roberto Martínez no lo incluyó en los 26 definitivos para la cita mundialista. Un asunto que podría complicado aún más una posible salida ante el escaparate que supone el torneo.

La lista de nombres jugadores futuribles del Real Madrid presenta a jugadores como Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y ahora Mateus Fernandes, en este caso por deseo de Mourinho. Futbolistas con los que los blancos podrían formar un armazón para hacerse fuerte en algunas zonas del campo, a la espera de otros refuerzos de más postín en zonas ofensivas.