El Como 1907 pretende a Gonzalo y Carvajal para su equipo de Champions League

Los italianos ponen sus ojos en el delantero y podrían proponer una opción similar a la de Nico Paz; el lateral derecho podría llegar libre

Aunque en el Real Madrid estos días son de elecciones y posibles fichajes, también otros equipos ponen sus ojos en futbolistas madridistas. Es el caso del Como 1907 de Cesc Fábregas que se ha interesado en el joven delantero Gonzalo García, de cara a la temporada que viene en la que los italianos jugarán la Champions League. También aparece el nombre de Dani Carvajal.

Así el Como 1907, según La Gazzetta dello Sport, quiere que Gonzalo se una al equipo el próximo curso y aumentar así la colonia de españoles que tiene el equipo italiano que ha experimentado un llamativo crecimiento en las últimas temporadas que le ha hecho codearse con los mejores en la Serie A italiana. Tanto como para clasificarse para la Champions League.

El ejemplo de Nico Paz y la relación entre el Como 1907 y el Real Madrid

La idea del Como 1907 con Gonzalo ofrece distintas posibilidades y toma de ejemplo el caso de Nico Paz, canterano madridista que elevado su nivel en el conjunto italiano y ha roto logrando oportunidades que tenía más complicadas en el Real Madrid. Ahora el deseo con Gonzalo podría ser similar para hacerse con los servicios del jugador.

Los italianos pretenden a Gonzalo ya sea mediante la adquisición en forma de fichaje con opciones de recompra preferentes para el Real Madrid durante varios años o plusvalías de futuras ventas, o la fórmula de una cesión con opción de compra para el Como 1907. Fórmulas con la que conseguir que el Real Madrid acepte y mantenga cierto control sobre el futuro del delantero.

Gonzalo ha logrado 8 goles en 39 partidos con el Real Madrid

El valor de Gonzalo en el mercado, según el portal especializado Transfermarkt, está en 30 millones de euros. El jugador delantero de 22 años viene experimentado un interesante crecimiento que, sin ir más lejos, le llevó a debutar este jueves con la selección absoluta de España en el amistoso ante Irak en Riazor. El atacante madridista formaba parte del grupo de apoyo de Luis de la Fuente para la concentración con vistas al Mundial.

Gonzalo ha participado en esta convulsa temporada del Real Madrid en 39 partidos, si bien es cierto que únicamente en 13 como titular. Han sido 8 goles y 3 asistencias las que ha logrado el delantero, pese a la voraz competencia que existe siempre en el cuadro madridista. Un asunto que precisamente podría incrementarse el próximo año, si se cumplen las promesas electorales de Florentino Pérez y Enrique Riquelme para el que llegue a la presidencia.

Un Como 1907 con una larga lista de españoles: de Alberto Moreno a Jesús Rodríguez

Con contrato en el Real Madrid hasta el verano de 2030, Gonzalo depende de la entidad madridista si bien es cierto habrá que ver hasta que punto decide quedárselo en la plantilla o darle una salida para que aumente su regularidad en los terrenos de juego en un hábitat, a priori, en el que pudiera ser protagonista.

Desde luego la apuesta del Como 1907 por el producto español es clara. Desde Cesc en el banquillo a los Álex Valle, Alberto Moreno, Sergi Roberto, Assane Diao, Jesús Rodríguez o Álvaro Morata que formaron parte del equipo que alcanzó la clasificación para la Champions League. Ahora ponen sus ojos en Gonzalo para el futuro.

También Dani Carvajal aparece en la agenda del Como 1907

El de Gonzalo no es el único nombre relacionado con el Real Madrid que se vincula al interés del Como 1907. También los italianos han pensado en Dani Carvajal para que se una al proyecto del equipo italiano. El lateral derecho acabó contrato con los blancos y como futbolista libre es una opción más que interesante para el nuevo equipo de Champions League.

Precisamente la experiencia de Dani Carvajal es un asunto que interesa a Cesc Fabregas, dado que los italianos cuentan con un ramillete de jóvenes jugadores pero también necesita un oficio mayor que podría otorgarle el lateral derecho. Además el técnico conoce a la perfección al ya exmadridista de la selección española.