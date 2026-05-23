Fábregas asegura que hay una única opción para el fichaje de Nico Paz

El entrenador del Como asegura que el único equipo capaz de sacar al argentino del cuadro italiano es el Real Madrid, que posee el 50% de Nico Paz

El futuro de Nico Paz sigue en el aire. El futbolista del Como es una de las grandes revelaciones de la Serie A y está anotado en la lista de posibles regresos en el Real Madrid. El argentino se formó en las categorías inferiores del cuadro blanco, que sigue manteniendo una opción del 50% sobre el futbolista. El Inter de Milán apuesta fuerte por su fichaje, pero Fábregas, entrenador del Como, solo ve una opción posible para el fichaje de Nico Paz: el Real Madrid.

"Al final Nico es jugador del Como al 50 %, pero es nuestro. El único club que puede decir algo sobre esto es el Real Madrid", contestó Fàbregas tajantemente en rueda de prensa después de que Zanetti dejara abierta con declaraciones en programas de radio y en redes la posibilidad de que el jugador pudiera vestir en el futuro la camiseta del Inter.

De hecho, el diario deportivo Corriere dello Sport, uno de los de mayor tirada en Italia, abrió este sábado su portada con: "Mou se queda con Paz. Nico regresa a su club de origen, le gusta a José y no lo deja ir", dando también por hecho que Mourinho entrenará al Real Madrid, en medio de los rumores existentes.

"Hay que respetar al Como y hay que respetar al Real Madrid. Y si algo puedo decir, que lo sé con seguridad, es que Nico no jugará en el Inter de Milán. Esto sí te lo puedo decir", declaró el técnico catalán. "Zanetti no trabaja para el Como, así que también hay que respetar un poco porque ha estado toda la temporada de fotos, de esto y lo otro, de pequeños mensajes que sinceramente a mí no me gustan", subrayó.

Nico Paz sueña con volver al Real Madrid

Nico Paz, de 21 años, formado en la cantera madridista y uno de los jugadores revelación de esta temporada, llegó al Como con una cláusula de recompra y el conjunto madrileño conserva el 50% de sus derechos económicos. El argentino es una de las estrellas emergentes en la Serie A, y pese a que muchos equipos se interesaron por él, el jugador expresó en varias ocasiones su sueño de vestir de nuevo la camiseta blanca y jugar en el Santiago Bernabéu. En el nuevo proceso de reestructuración de la plantilla, el mediapunta encaja con los perfiles que maneja el Real Madrid y podría, este verano, cumplir su sueño de regresar al cuadro madrileño.