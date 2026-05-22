Contratiempo inesperado de Riquelme con el aval: los bancos españoles le cierran la puerta

El empresario alicantino trabaja en una vía alternativa de última hora para formalizar su candidatura tras encontrarse con el rechazo de Banco Santander y BBVA

Enrique Riquelme ha sufrido un contratiempo inesperado con el aval antes de poder presentarse a las elecciones.Imago

La candidatura de Enrique Riquelme a la presidencia del Real Madrid vive horas absolutamente frenéticas y de máxima incertidumbre. El empresario alicantino ya ha comunicado oficialmente a la Junta Electoral su intención de presentarse a las elecciones del club blanco, pero en paralelo sigue librando una carrera a contrarreloj para resolver un obstáculo de última hora que condiciona irremisiblemente su candidatura al sillón del Bernabéu: el aval bancario.

Según distintas informaciones publicadas este viernes, tanto Banco Santander como BBVA han rechazado conceder el aval necesario al presidente del Grupo Cox para competir electoralmente contra Florentino Pérez.

El aval, la gran barrera de entrada

Los estatutos del Real Madrid obligan a cualquier candidato a presentar un aval equivalente al 15% del presupuesto anual del club, una cifra que actualmente ronda los 187 millones de euros. Se trata del gran filtro histórico de las elecciones madridistas y el principal motivo por el que prácticamente nunca aparecen candidaturas alternativas reales.

Riquelme había sostenido públicamente disponer del aval necesario y por el momento mantiene su intención firme de concurrir a las elecciones. Sin embargo, la dificultad está llegando por el lado de las entidades bancarias nacionales y el tiempo se agota ya que tendrá que formalizar su candidatura a lo largo de este sábado 23 de mayo.

De hecho, el diario El Mundo va en esta misma línea y asegura que el empresario ha tenido que activar un plan alternativo con bancos internacionales después de que las negociaciones mantenidas con Santander y BBVA no llegaran a buen puerto.

En las últimas horas incluso ha tomado fuerza la opción de Andbank España, filial española del banco andorrano, como posible vía definitiva para estructurar el aval dentro de los requisitos exigidos por la normativa electoral del club.

Presiones, movimientos y máxima tensión

Todo está ocurriendo además con el reloj encima. Riquelme comunicó oficialmente este jueves a la junta electoral su voluntad de presentarse y ahora debe formalizar toda la documentación exigida antes del cierre del proceso.

Las próximas horas son decisivas

Aunque el empresario cuenta con músculo económico más que suficiente -su patrimonio está ligado principalmente al 75% que controla de Cox-, el problema no parece ser exclusivamente financiero. El escenario tiene también una enorme carga institucional y política dentro del ecosistema madridista.

De hecho, distintas fuentes económicas aseguran que, alrededor de las conversaciones con la gran banca española, ha existido muchísima sensibilidad por el contexto electoral y por el peso que sigue teniendo Florentino Pérez en el entorno empresarial madrileño.

Aun así, el 'no' de la banca española no ha frenado a Riquelme, que mantiene contactos avanzados con entidades internacionales que sí estarían dispuestas a respaldar la operación.

Riquelme quiere romper una dinámica histórica

La irrupción del empresario alicantino supone uno de los movimientos más importantes que ha vivido el Real Madrid a nivel electoral en muchísimos años. Florentino Pérez domina la vida institucional del club desde hace más de dos décadas prácticamente sin oposición real y la mera aparición de una candidatura alternativa ya ha generado una enorme expectación.

En los últimos meses ha existido muchísimo debate interno alrededor de la posibilidad planteada por Florentino de abrir parcialmente determinadas estructuras societarias vinculadas al club a inversión privada externa. Un asunto extremadamente sensible para buena parte del madridismo.

Contrarreloj absoluta antes del cierre del plazo

Mientras tanto, la sensación es que todo se está resolviendo prácticamente sobre la bocina. El propio Riquelme había dejado en el aire durante días su decisión definitiva y este viernes todavía insistía públicamente en que sigue valorando los últimos pasos.

La candidatura está oficialmente comunicada y solo falta comprobar si finalmente logra cerrar toda la estructura financiera necesaria para convertirse realmente en rival electoral de Florentino Pérez.

Además de los 187 millones exigidos como garantía, Riquelme también deberá acreditar el resto de requisitos estatutarios marcados por el Real Madrid. Entre ellos, contar con más de 20 años de antigüedad ininterrumpida como socio y disponer de nacionalidad española. Todo apunta a que esos condicionantes sí los cumple sin problemas. La verdadera batalla ahora está concentrada en el aval.