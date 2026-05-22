Arbeloa se despide del Real Madrid, pero no descarta volver

El entrenador del Real Madrid confirma que el duelo del sábado será su último partido como técnico del conjunto blanco

El partido del sábado ante el Athletic Club será el último de Arbeloa como entrenador del Real Madrid. Así lo ha comunicado el técnico del combinado blanco que deja el cargo tras ostentarlo en enero tras la destitución de Xabi Alonso. El español se despide, pero no descarta volver en el futuro: "Ojalá sea un hasta luego".

El entrenador del Real Madrid confirmó este viernes que no continuará la próxima temporada en el cargo, a la vez que declaró que se ve “preparado para nuevos retos”. "Sí”, contestó Arbeloa al ser cuestionado directamente sobre si podía confirmar que el de este sábado frente al Athletic Club iba a ser su último partido como entrenador del Real Madrid. "Ojalá sea un hasta luego porque esta siempre la he considerado mi casa. Llevo 20 años perteneciendo al Real Madrid en muchas funciones. Será mi último partido esta temporada como entrenador del Real Madrid, no sé si el último de mi vida. No lo sabemos nunca. Intentaré disfrutarlo”, señaló.

Un Arbeloa que apuntó que durante sus cuatro meses en el cargo, tras llegar en sustitución de Xabi Alonso, puso al club por delante de sus propias ideas. "La oportunidad llegó cuando llegó, no lo eliges. Para mí lo importante es cómo afrontas lo que te pasa y he intentado hacerlo de la mejor manera, pensando en el Real Madrid más que en mí", declaró. "Yo sé cómo estaba el equipo y el vestuario cuando llegué, lo que he tenido que afrontar. Hubiese sido diferente si hubiese empezado la temporada, pero ha sido lo que me ha tocado", continuó.

Arbeloa descarta unirse a Mourinho para seguir en el Real Madrid

Además, dijo estar preparado para seguir su carrera como entrenador. "¿Mi futuro? He estado cuatro meses sin pensar en mí. Y a partir del lunes pensaré en lo que es lo mejor para mí. Me veo hace un año entrenando en la cantera y ahora dónde estoy, dando el salto, y he mejorado muchísimo", comentó. Aún así, y aunque en un principio el técnico se ofreció a Mourinho para formar parte de su cuerpo técnico, Arbeloa cierra la puerta la puerta a ser el ayudante del portugués en caso de que el técnico del Benfica fuese elegido el sucesor del ex futbolista español. "De posibilidades no estoy aquí para hablar. El míster tiene un cuerpo técnico fantástico, tan bueno como él. Si entrena al Real Madrid lo hará con su cuerpo técnico", declaró el entrenador español.