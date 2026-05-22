Thomas Tuchel incendia Inglaterra con una lista del Mundial sin Maguire, Palmer, Foden ni Alexander-Arnold

El seleccionador alemán rompe con varios pesos pesados, apuesta por perfiles inesperados y defiende una convocatoria marcada por decisiones que han provocado una tormenta en el fútbol inglés

La lista de Inglaterra para el Mundial 2026 ha provocado un incendio nacional. Thomas Tuchel ha presentado una convocatoria que rompe con buena parte del pasado reciente de los Three Lions y que deja fuera a nombres de enorme peso como Harry Maguire, Cole Palmer, Phil Foden o Trent Alexander-Arnold.

El seleccionador alemán ha decidido asumir el coste de una revolución total antes de viajar a Estados Unidos, México y Canadá. Su mensaje es claro: no habrá intocables. Pero el precio ha sido inmediato. La prensa inglesa, los aficionados y varios sectores del país no entienden una lista que mezcla ausencias sonadísimas con apuestas de mucho riesgo.

Maguire, el primer golpe de una lista explosiva

La primera gran bomba fue la ausencia de Harry Maguire. El central del Manchester United, fijo durante años en la selección inglesa, quedó fuera de la convocatoria y no escondió su decepción.

El defensa publicó un comunicado en sus redes sociales en el que reconoció estar “conmocionado y destrozado” por la decisión. También aseguró que estaba convencido de poder jugar “un papel importante” este verano después de la temporada que había realizado.

Su descarte fue el primer síntoma de que Tuchel no iba a respetar jerarquías heredadas. Pero no fue el único. Después llegaron más ausencias capaces de elevar la polémica a otro nivel.

Palmer y Foden, las ausencias que nadie entiende

La no convocatoria de Cole Palmer y Phil Foden ha terminado de desatar la indignación. Dos de los futbolistas con mayor talento ofensivo de Inglaterra se quedan fuera de la gran cita, una decisión que muchos consideran difícil de justificar desde el rendimiento puro.

También sorprende la ausencia de Morgan Gibbs-White, pieza clave del Nottingham Forest, además de otros nombres como Adam Wharton, Luke Shaw, Jarrod Bowen, Lewis-Skelly, Levi Colwill o Dominic Solanke.

En clave Real Madrid, la lista deja una de cal y otra de arena. Jude Bellingham sí estará en el Mundial, como pieza central del proyecto inglés. En cambio, Trent Alexander-Arnold no ha superado el corte tras un primer año de demasiados altibajos vestido de blanco.

Tuchel apuesta por una defensa amplia y nombres inesperados

Uno de los puntos más llamativos de la convocatoria es la presencia de hasta nueve defensores. Entre ellos aparece John Stones, que apenas ha sumado ocho minutos en 2026, y Djed Spence, lateral de un Tottenham decepcionante.

También regresa Reece James, que no disputó ni un minuto en la Eurocopa 2020. En ataque, el técnico apuesta por Ivan Toney, pese a llevar dos años en el Al-Ahli, y mantiene a nombres como Marcus Rashford, cedido en el FC Barcelona, Anthony Gordon, Bukayo Saka, Ollie Watkins o Noni Madueke.

Solo ocho supervivientes de Qatar 2022

La revolución queda reflejada en otro dato: de la Selección que estuvo en el Mundial de Qatar 2022 apenas sobreviven ocho futbolistas. Son Jordan Pickford, John Stones, Jude Bellingham, Declan Rice, Jordan Henderson, Bukayo Saka, Harry Kane y Marcus Rashford.

Además, solo 14 jugadores repiten respecto a la última Eurocopa de Gareth Southgate. Hasta 18 convocados nunca han disputado un Mundial y 11 jamás han estado en un gran torneo internacional.

Tuchel defiende su criterio para la lista de Inglaterra en el Mundial 2026

El seleccionador explicó que su decisión se basa en meses de observación y en el comportamiento del grupo desde el otoño. Para Tuchel, hubo un momento clave tras el 5-0 ante Serbia: “Después del 5-0 en Serbia, cinco de los jugadores que no habían participado estaban corriendo en la oscuridad después del partido. No sabían que lo habíamos visto”.

También admitió que tuvo conversaciones muy duras con varios descartados: “Muchos merecían ser convocados y fue difícil y doloroso. Sentí sus emociones”.

La convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026

Porteros: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford.

Defensas: Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Jarrell Quansah, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Djed Spence, Reece James.

Centrocampistas: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Eberechi Eze, Morgan Rogers, Jude Bellingham.

Delanteros: Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Noni Madueke, Marcus Rashford, Anthony Gordon.