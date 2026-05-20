El Tottenham se asoma al abismo: una final ante el Everton para evitar un descenso histórico

La reciente derrota ante el Chelsea dejó al equipo de Roberto De Zerbi con solo dos puntos de margen sobre el West Ham antes de una última jornada dramática en la Premier League

El Tottenham se juega el descenso en la Premier League@SpursOfficial

El Tottenham Hotspur llega a la última jornada de la Premier League en una situación impensable al inicio de la temporada. El equipo de Roberto De Zerbi, diseñado para pelear por Europa, se jugará la permanencia después de caer por 2-1 ante el Chelsea en Stamford Bridge.

Los Spurs son decimoséptimos con 38 puntos, solo dos por encima del West Ham, que suma 36. La última jornada decidirá si el Tottenham evita el desastre o firma uno de los descensos más impactantes de la historia reciente del fútbol inglés.

El Tottenham pierde ante el Chelsea y queda al borde del descenso

El golpe en Stamford Bridge fue durísimo. El Chelsea se impuso por 2-1 con goles de Enzo Fernández y Andrey Santos, dejando al Tottenham sin margen de tranquilidad antes del último partido del curso.

La derrota confirma una caída que se ha ido cocinando durante meses. El Tottenham empezó la temporada con aspiraciones europeas, pero la irregularidad, la fragilidad mental y la falta de continuidad competitiva le han arrastrado hasta una pelea por la supervivencia.

Ahora, el equipo londinense ya no mira hacia arriba. Solo mira al Everton, al West Ham y a una tabla que amenaza con dejar una herida histórica en el club.

Las cuentas del Tottenham para salvarse en la última jornada

El Tottenham depende de sí mismo. Si gana al Everton, seguirá en la Premier League sin mirar otros campos. Esa es la vía directa y la única que evitaría cualquier tipo de cálculo.

El empate también le dejaría en una posición muy favorable, porque los Spurs tienen una diferencia de goles mucho mejor que la del West Ham: -10 frente a -22. En ese escenario, el equipo de De Zerbi quedaría casi blindado salvo una combinación muy extrema.

El gran peligro llega con la derrota. Si el Tottenham pierde y el West Ham gana al Leeds United, los Spurs caerán a la Championship. Una posibilidad que ha ido ganando fuera con el trasncurrir de las jornadas y que ahora podría materializarse.

El West Ham aprieta y convierte la última jornada en una final londinense

El West Ham también llega con vida. Los Hammers necesitan ganar su partido y esperar una derrota del Tottenham. No dependen de sí mismos, pero han conseguido llevar la pelea hasta el último día.

La presión, por tanto, está sobre el Tottenham. Tiene más puntos, mejor diferencia de goles y un escenario favorable, pero también una carga emocional enorme. Fallar ahora supondría un derrumbe histórico.

El equipo de De Zerbi no puede especular. Necesita competir el partido ante el Everton como una final, porque cualquier error puede abrir la puerta al desastre.

Un descenso que sería histórico para el Tottenham

Si el Tottenham baja, no sería un descenso cualquiera. El club no juega en segunda categoría desde la temporada 1977-78, hace casi medio siglo.

Además, supondría un golpe brutal para una institución acostumbrada a competir en la élite, con dos títulos de liga, varias FA Cups y una final de Champions League en su historia reciente.

El contraste es enorme. De aspirar a Europa a temer la Championship. De planificar una temporada de crecimiento a necesitar 90 minutos de supervivencia.

De Zerbi, ante el partido más delicado de su etapa en los Spurs

Roberto De Zerbi afronta una prueba extrema. El técnico italiano llegó con la misión de dar identidad, ambición y fútbol ofensivo al Tottenham, pero el curso ha terminado derivando en una crisis de confianza.

El partido ante el Everton definirá el futuro inmediato del club. Salvarse permitiría cerrar una temporada desastrosa con alivio y abrir una reconstrucción profunda en verano. Descender, en cambio, cambiaría por completo el proyecto deportivo, económico e institucional.

La Premier League llega a su última jornada con una amenaza inesperada: el Tottenham puede caer. Y por eso los Spurs deberán jugar como lo que realmente es el partido: una final por seguir perteneciendo a la élite.