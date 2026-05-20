El sacrificio que está por la labor de hacer Rashford para seguir en el FC Barcelona: bajarse el salario

El club catalán no ha ejecutado, de momento, la opción de compra que tiene por el extremo inglés con el que también tiene que llegar a un acuerdo. El Manchester United no cuenta con el futbolista al que quiere darle salida de manera definitiva durante el próximo mercado de fichajes de verano

Marcus Rashford es uno de los asuntos que el FC Barcelona tiene que abordar en las próximas semanas. El extremo ha realizado una buena temporada, siendo importante para que el club catalán se proclame campeón de LaLiga. Esos son motivos más que suficientes para que el FC Barcelona quiera que el inglés siga por más tiempo en el equipo que entrena Hansi Flick. El club azulgrana no ha ejecutado la opción de compra que tiene sobre Rashford por dos motivos: El primero es por el precio, 30 millones de euros, y el segundo porque no ha llegado a un acuerdo con el propio Rashford con el cual no debe haber ningún problema, ya que el extremo estaría dispuesto, incluso, a bajarse el sueldo.

Rashford, pendiente de la decisión del FC Barcelona

Marcus Rashford ha sido una de las noticias más positivas del FC Barcelona en esta temporada ya que el extremo ha marcado 14 goles y 14 asistencias en los 48 partidos que ha disputado. Es por ello que el FC Barcelona lo quiere mantener en plantilla, pero el club catalán no ha ejecutado la opción de compra que tiene por él, de 30 millones de euros, la cual sigue vigente hasta el final de de esta temporada.

Una de las razones por las que el FC Barcelona no la ha hecho efectiva es porque el club catalán cree que puede sacarlo por un precio más barato ya que el Manchester United, con el que tiene contrato el extremo hasta el 30 de junio de 2028, no cuenta con él y desea darle salida en el mercado de fichajes de verano. La otra razón es por la que aún no se ha cerrado la continuidad del Marcus Rashford en el FC Barcelona es porque el club catalán debe llegar a un acuerdo con el propia futbolista lo cual no sería un problema.

Rashford, dispuesto a bajarse el sueldo por seguir en el FC Barcelona

Marcus Rashford está por la labor de ajustarse su salario, es decir bajarse un poco el dinero que tiene firmado con el Manchester United, para continuar en el FC Barcelona en donde ha recuperado su mejor versión como futbolista.

Según informa Marca, Marcus Rashford estaría dispuesto a hacer ese sacrificio en un FC Barcelona que ha barajado varias opciones para reforzar la posición de extremo, pero la favorita es y sigue siendo, de momento, Rashford.

El FC Barcelona ha tanteado en las últimas semanas las situaciones de otros extremos como son Ez Abde, Anthony Gordon, Víctor Muñoz o Mason Greenwood, jugadores que han rendido a gran nivel en esta campaña. Con todo, no serían futbolistas baratos de fichar y no contarían con una ventaja que sí que tiene Rashford en el FC Barcelona: está probado de que va a rendir bien en el equipo de Hansi Flick, no teniendo, además, que pasar por un período de adaptación.