Oyarzabal se la juega contra Ferran Torres y Lamine Yamal por el Trofeo Zarra

El delantero de la Real Sociedad aún tiene opciones de ganar el Trofeo Zarra, el máximo goleador español de la temporada en Primera división, pero para ello necesita marcar dos goles y esperar que el atacante del FC Barcelona no esté fino en la última jornada de LaLiga

La Real Sociedad no se juega en la última jornada de LaLiga en la que se enfrentará contra el RCD Espanyol. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo ya tiene asegurada su participación en la próxima edición de la UEFA Europa League, después de ganar la Copa del Rey, y, por tanto, no tiene ningún incentivo en esta recta final de Primera división. Sin embargo, hay jugadores como Mikel Oyarzabal que sí tienen incentivos para jugar lo mejor posible. Y es que el delantero de la Real Sociedad aún puede ganar el Trofeo Zarra el cual pelea contra Lamine Yamal y Ferran Torres.

Mikel Oyarzabal necesita marcar dos goles para tener opciones de ganar el Trofeo Zarra

Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, tiene complicado ganar el Trofeo Zarra, el cual premia al máximo goleador español de la temporada en Primera división. El de Eibar ha marcado 15 goles en lo que va de campaña y se encuentra a un gol de Lamine Yamal y de Ferran Torres que ahora mismo, a falta de que se dispute la última jornada, suman 16 goles.

Las cuentas para que Mikel Oyarzabal gane el Trofeo Zarra son sencillas. El delantero de la Real Sociedad necesita marcar dos goles en el partido que el equipo vasco disputa contra el RCD Espanyol y esperar que Ferran Torres no anote ningún tanto en el encuentro liguero que el FC Barcelona va a jugar frente al Valencia CF en el Estadio de Mestalla. De Lamine Yamal no tiene de qué preocuparse Mikel Oyarzabal, ya que el extremo del FC Barcelona no va a jugar debido a que sigue recuperándose de la lesión muscular que sufrió hace unas semanas.

Sin embargo, Lamine Yamal aún puede ganar el Trofeo Zarra, aunque no esté jugando, teniendo que esperar a que Ferran Torres no marque y a que Mikel Oyarzabal no anote dos goles.

Así se decide el Trofeo Zarra: mucha igualdad entre Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Lamine Yamal

A falta de que se dispute la última jornada de LaLiga, ahora mismo Lamine Yamal sería el ganador del Trofeo Zarra a pesar de estar igualado a goles con Ferran Torres, su compañero en el FC Barcelona.

Esto se debe a que el primer criterio de desempate que se tiene en cuenta es el mejor promedio goleador. En este caso, el de Lamine Yamal es de 0'57 goles por partido, mientras que el de Ferran Torres es de 0'5. Por otro lado, el de Mikel Oyarzabal es de 0'45 goles por partido.

De este modo, la única cuenta válida para que Mikel Oyarzabal gane el Trofeo Zarra esta temporada es que el delantero de la Real Sociedad marque dos goles y esperar a que Ferran Torres no juegue o no anote en el encuentro que va a disputar el FC Barcelona frente al Valencia CF.