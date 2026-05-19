Cristiano Ronaldo lidera a Portugal en su sexto Mundial: Roberto Martínez mezcla leyenda, talento y sangre nueva

El capitán portugués estará en la cita de 2026 con 41 años, en una convocatoria de 27 jugadores donde destacan Samu Costa, Gonçalo Guedes y el homenaje a Diogo Jota

Cristiano Ronaldo volverá a jugar un Mundial. El delantero de Al Nassr, de 41 años, encabeza la lista de Portugal anunciada por Roberto Martínez para la cita de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Será el sexto Mundial de su carrera, un hito histórico para el capitán luso, que ya estuvo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. La convocatoria llega con 27 futbolistas, nombres de peso como Bruno Fernandes, Vitinha o Bernardo Silva, y una apuesta llamativa: Samu Costa, centrocampista del Mallorca.

Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial con Portugal

La presencia de Cristiano Ronaldo vuelve a marcar el relato de Portugal. El delantero afronta, salvo sorpresa mayúscula, su última Copa del Mundo con una Selección que nunca ha logrado levantar el título y que busca hacer historia con una de las generaciones más completas de su fútbol.

Roberto Martínez fue ambicioso al explicar el objetivo. Portugal llega al Mundial después de conquistar la Nations League 2024/25 y con una fase de clasificación sólida, cerrada como líder del grupo F de la UEFA con 13 puntos y 20 goles a favor.

El reto es enorme. Portugal disputará su novena Copa del Mundo y la séptima consecutiva, con el tercer puesto de 1966 como mejor resultado histórico y el cuarto lugar de 2006 como último gran recuerdo mundialista. La eliminación ante Marruecos en cuartos de Qatar 2022 sigue muy presente.

Roberto Martínez apuesta por una lista de 27 y homenajea a Diogo Jota

La convocatoria tuvo un matiz emocional importante. La Federación Portuguesa anunció la lista con un homenaje a Diogo Jota, fallecido el pasado verano, y desde sus redes se habló de un simbólico “27+1”.

Martínez sorprendió al citar a 27 futbolistas en lugar de los 26 habituales. La explicación estuvo en la portería, donde decidió incluir un cuarto guardameta: Ricardo Velho, junto a Diogo Costa, José Sá y Rui Silva.

El seleccionador también reconoció que hubo decisiones dolorosas. Se quedaron fuera jugadores como Rodrigo Mora, Ricardo Horta, Mateus Fernandes y Pedro Gonçalves, ausencias que reflejan la enorme competencia dentro de una plantilla con mucho talento ofensivo.

Samu Costa y Gonçalo Guedes, las apuestas con sello de LaLiga

La convocatoria tiene presencia de LaLiga. Además de João Cancelo, cedido por el Al-Hilal en el FC Barcelona, aparecen Renato Veiga, del Villarreal, Gonçalo Guedes, de la Real Sociedad, y Samu Costa, del Mallorca.

El caso de Samu Costa es uno de los más relevantes. El centrocampista bermellón se ha ganado la confianza de Roberto Martínez: “Necesitamos sangre nueva. En el último parón vino con nosotros y demostró mucha garra, energía y dinamismo”.

Gonçalo Guedes también entra por su polivalencia ofensiva. Martínez destacó su gran versatilidad para una Portugal que tendrá diferentes registros durante el torneo: “Puede jugar por las bandas, por el centro y abrir espacios en el contraataque”.

Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Vitinha escoltan a Cristiano

Cristiano no estará solo. Portugal mantiene una base de enorme jerarquía con Rúben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Cancelo, Rúben Neves, João Félix y Rafael Leão.

A esa vieja guardia se suma una generación de enorme nivel técnico encabezada por Vitinha, João Neves, Francisco Conceição, Pedro Neto o Gonçalo Ramos. La mezcla es una de las grandes fortalezas de la selección lusa: experiencia para gestionar partidos grandes y juventud para sostener ritmo, presión y desequilibrio.

Roberto Martínez suele apoyarse en un 4-2-3-1 ofensivo, con mucha calidad entre líneas y una enorme variedad en los últimos metros. La duda, como casi siempre en Portugal, estará en el equilibrio defensivo.

Portugal tendrá un grupo exigente con Colombia como gran prueba

Portugal quedó encuadrada en el Grupo K del Mundial. Debutará ante RD Congo el miércoles 17 de junio en Houston, repetirá sede frente a Uzbekistán el martes 23 y cerrará la fase de grupos contra Colombia el sábado 27 en Miami.

El calendario obliga a empezar con autoridad y evitar sustos. Sobre el papel, Portugal parte como favorita para liderar el grupo, pero el último duelo ante Colombia apunta a ser la gran prueba de nivel antes de las eliminatorias.

Portugal sueña con el título que le falta a Cristiano Ronaldo

La lista confirma que Portugal viaja al Mundial con ambición máxima. Tiene a Cristiano Ronaldo para cerrar una era, a Bruno Fernandes y Bernardo Silva en plena madurez, a Vitinha y João Neves como motor técnico y a una nueva hornada que quiere empujar el proyecto hacia el título.

El desafío será convertir el talento en una estructura fiable. Portugal ya sabe competir, ha ganado la Nations League, y ahora busca el único trofeo que le falta.

La convocatoria de Portugal para el Mundial 2026