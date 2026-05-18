El Betis, a noventa minutos de asegurarse un ingreso millonario por Nobel Mendy

El club verdiblanco puede asegurarse a finales de mayo el cobro de un fijo de 2,4 millones más variables por la activación de la obligación de compra por el central senegalés, factible en los dos partidos que le restan al Rayo

La lluvia fina de ingresos por los acuerdos alcanzados en los pasados mercados en traspasos y cesiones podría empezar a refrescar las arcas del Betis en este mismo mes de mayo, pues están cerca de cumplirse las condiciones pactadas para que la opción de compra de Nobel Mendy se transforme en obligación.

En este sentido, cabe recordar que, después de que se rompieran los acuerdos alcanzados como PSV Eindhoven y Rangers por distintos motivos ajenos a la entidad heliopolitana, se optó finalmente por la cesión al Rayo Vallecano con la posibilidad de comprarlo a final de temporada, que será obligada si alcanza un número de partidos.

De este modo, se acordó un montante de 2,4 millones de euros por el 80% del pase del central senegalés, pues los verdiblancos se reservan un 20% de cara a una futura venta, y lo cierto es que el Betis ya acaricia este considerable pellizco económico. Además, esta cifra se podría elevar hasta los cinco millones en función de bonus por rendimiento.

Ingreso asegurado si participa un mínimo de 45 minutos en los dos últimos partidos del Rayo

Más concretamente, el Betis se encuentra a 90 minutos repartidos en dos partidos de asegurarse el ingreso de dicha cantidad a tenor de lo rubricado en verano con el Rayo. Y es que para que la opción de compra se convierta en obligación Mendy debe jugar al menos 45 minutos en 25 partidos oficiales y a día de hoy ya suma 23 en los que ha estado ese mínimo de tiempo sobre el terreno de juego.

Por ende, para que se active la obligación, Mendy debe participar al menos 45 minutos en los dos partidos que le restan al Rayo en lo que resta de temporada, el último de LaLiga ante el Alavés el próximo sábado y la gran final de la Conferencie League contra el Crystal Palace inglés el miércoles 27 de mayo.

Mendy ha sido pieza habitual para Íñigo Pérez en LaLiga

Un objetivo factible de cumplirse, pues el central de 21 años cedido por el Betis suele contar en los planes de Íñigo Pérez, aunque tampoco es titular indiscutible, lo que también deja lugar para incertidumbre.

De hecho, su protagonismo se ha limitado prácticamente a LaLiga, pues apenas ha jugado en Europa, y en el último choque liguero contra el Villarreal prefirió reservarlo. Así, está por ver si lo considera para salir de inicio tanto el sábado como en el partido histórico, si bien también le valdría al Betis que en uno de los choques partiera en el banquillo siempre y cuando lo hiciera tras la reanudación para sumar 45 minutos.

El Rayo se plantea, igualmente, ejecutar la opción de compra

No obstante, la posibilidad de ingresar los citados millones va más allá de que se ejecute la opción de compra. Y es que el Rayo Vallecano contempla la vía de ejecutar igualmente la opción de compra por su rendimiento este curso y el interés que despierta en el Viejo Continente, lo que le otorgaría la oportunidad de obtener plusvalía si decide venderle tras hacerse con sus servicios.

Nobel Mendy despierta el interés de clubes importantes en el panorama europeo

De este modo, son varios los clubes que lo siguen muy de cerca y han mostró interés por reclutarle, casos, entre otros, de Nottingham Forest, Atalanta y Benfica, cuya candidatura ha ganado fuerza en los últimos días.