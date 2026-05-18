El audio del VAR para convencer al árbitro del Barcelona - Betis de que anulase el penalti: "Es Isco quien golpea a Gavi"

Guillermo Cuadra Fernández señaló un fuera de juego previo de Bellerín que era inexistente y luego mantuvo la pena máxima a pesar de que Iván Caparrós Fernández le aconsejó cambiar la decisión y convertirlo en una falta en ataque

El Real Betis ha disfrutado este lunes del primero de los tres días de descanso que Manuel Pellegrini ha dado a su plantilla antes de volver al trabajo para preparar la despedida de la temporada en La Cartuja contra el Levante UD. Sin nada en juego, después de certificar el martes la clasificación matemática para jugar la UEFA Champions League la próxima temporada, el equipo verdiblanco perdió por 3-1 en su visita dominical a un FC Barcelona que tampoco disputaba nada al ser el flamante campeón de LaLiga EA Sports pero que, pese a ello, protestó mucho el tanto de penalti de Isco Alarcón que metía a los andaluces en el partido.

El audio entre Cuadra Fernández y el VAR en el penalti de Gavi sobre Isco

Con 2-0 en el marcador del Camp Nou en el minuto 65 de partido, Nelson Deossa metió un pase en profundidad para la carrera por banda derecha de Héctor Bellerín, quien la pone atrás buscando el punto de penalti, donde Isco Alarcón cayó en el área trastabillado por detrás por el azulgrana Gavi cuando se disponía a armar disparo contra la portería de Joan García. El árbitro Guillermo Cuadra Fernández señaló un inexistente fuera de juego anterior de Bellerín; pero rectificó señalando los once metros cuando le avisaron por el pinganillo que el '2' verdiblanco partía en posición legal.

Lo más curioso de todo es que, desde el VAR, Iván Caparrós Fernández volvió a llamarle para invitarle a acudir al monitor: "Te recomiendo una posible cancelación del penalti que has señalado. Mira, Guille, en el inicio de jugada no existe fuera de juego, ¿vale? Ahora enviaremos la recreación del SAOT y ahora te mostramos la imagen en la que Gavi tiene el pie completamente apoyado y entendemos que es Isco el que, por detrás, le golpea a él", le indican desde la sala VAR. El colegiado pide una imagen más cercana para contrastar versiones y, tras ese visionado, mantiene su primera apreciación en directo. "Para mí, Iván, en la carrera, cuando Isco está cargando la pierna, Gavi viene por detrás. Isco tiene la posición ganada y le golpea con la pierna. Con lo cual me voy con el penalti, ¿de acuerdo?. Porque ahí se mete en su camino, el pie todavía no está apoyado... Cuando está ahí... éste es el límite, me voy con el penalti. Me voy con el penalti", explicó el colegiado asturiano adscrito al comité balear. El lanzamiento fue transformado por Isco en el momentáneo 2-1 para romper una sequía de 367 días sin celebrar un tanto.