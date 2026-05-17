La situación de Álex Márquez tras su terrorífico accidente en el Gran Premio de Cataluña

El piloto de Cervera ha sufrido un brutal accidente tratando de esquivar a un Pedro Acosta que había pinchado y acabó siendo trasladado en ambulancia al hospital de Sant Cugat

Había precedentes y avisos, pero tal vez faltaba una carrera para saber lo que podía pasar. El circuito de Montmeló ha vuelto a ser protagonista en un gran premio de MotoGP y ha tenido como principal damnificado a un piloto español. Un pinchazo de Pedro Acosta ha provocado un accidente brutal de Álex Márquez que acabó en una bandera roja. Aunque no sería la única, porque en el relanzamiento de la prueba, Johann Zarco también se topó con la moto que tenía delante y acabo en el hospital.

La falta de grip del circuito catalán unido a las dudas que hay con los neumáticos Michelin pueden ser el motivo, aunque lo importante este domingo no era eso, sino la integridad de los pilotos.

Johann Zarco está bien

Lucio Cecchinello, jefe del equipo LCR, aclaraba rápidamente que el francés Johann Zarco se encontraba bien, pese a que no pudo levantarse por sus propios medios. "Hemos hablado", tranquilizó Cecchinello en Canal+ para cerrar cualquier especulación.

Muy diferente es el caso de Álex Márquez, cuyo terrorífico accidente a 250 km/h dejó muy malas sensaciones, pese a que pocos minutos después, dirección de carrera dejara claro que el piloto estaba consciente.

La caída fue brutal. Pedro Acosta pinchó y, mientras levantaba la mano, Álex Márquez se lo encontraba y trataba de esquivarlo. El resultado fue una caída inevitable, en la que el piloto de Gresini se fue contra las protecciones y dio varias vueltas 'como un muñeco'. Los miembros de su equipo se llevaban las manos a la cabeza y, con el paso de los minutos, el piloto de Cervera era sacado en camilla mientras la televisión mostraba imágenes de cómo había quedado su Ducati.

Jorge Martín incide en la seguridad de Montmeló

El propio Jorge Martín, que ha sufrido cinco caídas este fin de semana, la última tras ser embestido por Raúl Fernández en el relanzamiento de la carrera, señalaba que lo importante no era él ni lo que le había pasado, sino que tanto Álex Márquez como Johann Zarco "seguían vivos".

"Es duro decirlo, pero ha sido duro vivirlo desde dentro, difícil mantener la concentración, pero saber que están a salvo, la verdad es que me tranquiliza", señalaba el piloto madrileño de Aprilia, que se ha ido con un cero del circuito de Cataluña después de haber hecho pleno en Le Mans.

Martín ya sufrió una caída el viernes que casi le deja sin poder seguir en el Gran Premio. "Es muy peligroso caerse allí. No me gusta nada decirlo, pero cuando me caí pensé en Luis Salom. (...) Tienen que mejorar la seguridad en ese punto", afirmó sobre la falta de seguridad en el circuito catalán.

La familia de Álex Márquez y el equipo Gresini daban buenas noticias, de que su vida no parecía correr peligro y de que había sido trasladado al hospital de Sant Cugat. "Álex Márquez está consciente y será trasladado al hospital en ambulancia para someterse a más pruebas", señalaban desde su equipo.

Álex Márquez, con una clavícula y una vértebra fracturadas

Ante la incritumbre creada, ha sido la madre de los Márquez, Roser Alentá, la que ha tratado de dar tranquilidad a los medios sobre la situación del peiloto ilerdense. En este sentido, señalaba que Álex "está bien" y que tiene una fractura en la clavícula y una fractura en una vértebra, que es lo que más preocupa en estos momentos."Tiene una fractura marginal de la C7, le harán más evaluaciones la próxima semana", han confirmado desde el equipo Gresini, respaldando en primer diagnóstico de la madre del piloto.

Esa es la información que tenemos hasta ahora. Conforme se haga oficial su estado iremos actualizando su situación.