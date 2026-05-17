Tercera consecutiva de Máximo Quiles para sumar la 800 del motociclismo español

El piloto español de KTM aguantó el ataque final de David Muñoz para poner más tierra de por medio en la clasificación general del Mundial de Moto3

Sin rival. Así se ha quedado Máximo Quiles en las últimas fechas del Mundial de Moto3; tanto es así que en el Gran Premio de Cataluña ha sumado la que es su cuarta victoria de 2026, la tercera consecutiva y la número 800 del motociclismo español en un lugar tan icónico como es el circuito de Montmeló.

Aunque desde las primeras vueltas de carrera dio la impresión de que Quiles no tenía el ritmo ni las fuerzas necesarias para pelear por la victoria y, a pesar de tener cuatro de cinco avisos que le podrían haber supuesto una penalización de 'vuelta larga', el líder del mundial supo reponerse a las adversidades para llegar en cabeza a la última curva de la carrera.

En ese escenario otro español como David Muñoz se lanzó con todo para llegar a ponerse primero en la última curva; sin embargo, forzó demasiado y dejó la 'puerta abierta' a Máximo Quiles para la victoria y también para perder el segundo puesto a manos de Álvaro Carpe (KTM).

Máximo Quiles, también de remontada

El líder del Mundial, Máximo Quiles, ha demostrado que es capaz de ser tan letal saliendo arriba como partiendo retrasado. Así, en esta ocasión comenzó la prueba en el séptimo lugar; es decir, desde la tercera línea de la formación de salida, para recuperar un par de posiciones en las primeras curvas y dejar claro que amplia renta de puntos no iba a frenarle en momento alguno.

Lo cierto es que en esta ocasión pilotó al límite; tanto es así que quedó al descubierto al recibir un aviso por parte de Dirección de Carrera de haber excedido en tres ocasiones los límites de la pista, lo que de volver a suceder en dos ocasiones más supondría una penalización de 'vuelta larga'. Nada le frenó. A cuatro vueltas del final Quiles ya era líder, aunque con un nuevo aviso por exceder los límites de la pista. De ahí al final, toma y daca con los contrincantes para cantar victoria una vez más.

Una enorme ventaja al frente del Mundial de Moto3

Con esta última victoria Máximo Quiles suma un total de 140 puntos, lo que le deja con hasta 64 de ventaja respecto al segundo clasificado, David Fernández, y 67 respecto a Álvaro Carpe. Es obvio que resta mucho campeonato por delante, pero en estos momentos cuesta pensar en que alguien sea capaz de desbancarle de esa primera plaza.