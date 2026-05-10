Álex Márquez ya tiene nuevo compañero de equipo para 2027

El menor de los hermanos Márquez pilotará el próximo curso en KTM, equipo que ha cerrado ahora también la incorporación de Di Giannantonio

Falta que se cierre el acuerdo comercial entre los fabricantes y MGP Group (Dorna) que debe regir entre 2027 y 2031, pero la parrilla del próximo Mundial de MotoGP cada vez está más definida. Y el último movimiento que se ha dado a conocer tiene que ver con el que será nuevo compañero de Álex Márquez. El piloto catalán se ha comprometido, a falta de oficialidad, con KTM, marca que también se acaba de hacer con los servicios del italiano Di Giannantonio.

El italiano le había dado de plazo a VR46 hasta el pasado viernes para que le presentaran una mejora, pero como no ha llegado ha decidido marcharse. Según Motorsport.com, Diggia ha terminado decantándose por la segunda opción que tenía encima de su mesa viendo que dicha propuesta por parte del equipo de Valentino Rossi no llegaba. Y esta no es otra que KTM, donde formará pareja con el vigente subcampeón del mundo.

Di Giannantonio quería ser piloto oficial de una fábrica pero también aumentar su ficha anual para situarla en torno a los dos millones de euros, según apunta dicho medio. Y el acuerdo con la casa austriaca se cerró el sábado por la noche en el paddock de Le Mans.

Pilotos confirmados en la parrilla de MotoGP para 2027:

Tras este movimiento, la vacante que queda en VR46 podría ser ocupada por Nicolò Bulega, que es el gran favorito, si bien Luca Marini también tiene sus opciones. Por ahora, los pilotos confirmados - a falta de oficialidad - de la parrilla de MotoGP 2027 son:

- Ducati: Marc Márquez y Pedro Acosta

- Aprilia: Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia

- Yamaha: Jorge Martín y Ai Ogura

- Honda: Fabio Quartararo

- KTM: Álex Márquez y Di Giannantonio

- VR46: Fermín Aldeguer

- Gresini: Dani Holgado

- Trackhouse: Raúl Fernández

- LCR Honda: Jonathan Zarco

- Tech3: sin pilotos confirmados

- Pramac: Toprak Razgatlioglu

El roce de Álex Márquez y Di Giannantonio en el Gran Premio de Tailandia 2026

Séptimo en la parrilla y cuarto tras la salida, Álex Márquez vio cómo sus opciones se esfumaban en los primeros compases de la sprint de Tailandia, el primer certamen de la temporada 2026. En un lance de carrera con Di Giannantonio, el italiano intentó rebasarle por la zona exterior, pero el 73 perdió el ápice de la curva. El de Cervera alegó que la presión de Raúl Fernández por el interior le impidió cerrar la trayectoria, un movimiento defensivo que acabó sacando a ambos pilotos de la pista.

''Una pena. Había hecho una muy buena salida, estaba ya cuarto en esa frenada, he ido con Diggia... Al final, ahí ha habido muchos factores que han influido. Él ha intentado atacar por fuera, cerrando la línea, estaba Raúl Fernández, y yo no podía hacer absolutamente nada. O crear una caída o irme largo. Entonces he decidido soltar frenos e irme largo. Porque no tiene mucho sentido que la gente intente cruzar así las trayectorias, de fuera a dentro, sin dejarte espacio, cuando tú estás dentro'', comento aquel día el menor de los Márquez tras terminar la carrera corta.

Álex Márquez bromea con su futuro

Hace unas semanas, cuando le cuestionaron por su futuro, Álex Márquez no pudo hacer nada oficial, pero tampoco lo negó: "Todo está en un punto de 'stand by' por las negociaciones que tiene la MSMA con el campeonato. No se sabe si va a continuar, ahora mismo no hay campeonato el año que viene, esa es la realidad. No ha firmado ninguna fábrica. ¿Que llegarán a un acuerdo? Por supuesto. Pero ahora mismo no hay MotoGP en 2027".

Cuando le hicieron hincapié en todos los rumores de mercado que había, el menor de los hermanos de Cervera argumentó lo siguiente: "Para el futuro, hablo creo que en general, pero casi todo el mundo, no creo que lo tenga firmado, pero sí tienen apalabrado, de alguna manera, dónde van a ir. Pero es verdad que hasta que no haya un acuerdo no se puede firmar nada".

Y, al final, acabó dando una pista clara entre bromas: "Ya llevé el naranja en Moto2, pero mi color es el azul, ¿eh?".