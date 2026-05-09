Marc Márquez obra el milagro en Le Mans: así queda la parrilla de salida de MotoGP en Francia 2026

El de Cervera se quedó a muy poco de lograr la 'pole', pero tal y comenzó su fin de semana se puede considerar toda una hazaña lo conseguido en la clasificación del Gran Premio de Francia

Marc Márquez ha vuelto a sacar el conejo de su chistera y ha vuelto a hacer magia en Le Mans, contra todos los pronósticos, incluidos los suyos. El de Cervera tuvo que pilotar en la Q1 para sellar su billete a la Q2. Y pese a ello logró firmar un récord de pista y el segundo mejor tiempo para salir en la parrilla de salida justo por detrás de su compañero Bagnaia, quien ha conseguido la 'pole' en este Gran Premio de Francia.

El nueves veces campeón del mundo rodó a ritmo de récord absoluto en la primera clasificación para el Gran Premio de Francia de MotoGP, en el circuito 'Bugatti'. Sin embargo, el hasta ahora desparecido Bagnaia marcó un mejor tiempo de 1:29.634 que le valió su primera 'pole' de la temporada.

Así fue el paso de Marc Márquez por la Q1

El piloto oficial de la Ducati Desmosedici GP26 y vigente campeón del mundo de MotoGP ha tenido que disputar por primera vez en lo que va de temporada la primera clasificación, algo que no sucedía desde el Gran Premio de Indonesia de 2025.

Márquez fue de los primeros en enfilar la calle de talleres para comenzar la clasificación, seguido por el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V), con el claro objetivo de aprovechar al máximo sus opciones de pasar a la siguiente tanda.

Ya en su primera vuelta lanzada Marc Márquez fue el encargado de marcar las referencias a todos sus rivales con un tiempo de 1:29.988, que era su mejor vuelta rápida del fin de semana en Le Mans.

La Q2 fue otro cantar

Ya en la segunda clasificación, Marc Márquez salió a pista tras la estela de la moto de su hermano Alex Márquez y en su primer ataque a la vuelta rápida ya se puso líder con 1:30.760, superado instantes más tarde por el italiano Fabio di Giannantonio, que paró el cronómetro en 1:29.876, seguido por Pedro Acosta (KTM RC 16) y Joan Mir (Honda RC 213 V).

Tras ellos, fue Marco Bezzecchi el siguiente líder, con un tiempo de 1:29.825, seguido por 'Diggia' y Jorge Martín (Aprilia RS-GP), mientras el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) no tenía todavía ningún tiempo de referencia.

Ese fue el momento en el que todos los pilotos optaron por entrar en sus talleres para montar el segundo neumático blando con el que afrontar el último intento de 'time attack' para establecer la formación de salida. En ese intento Marc Márquez guardó ciertas distancias con su compañero Bagnaia para comenzar a marcar parciales de vuelta rápida en cada sector, lo mismo que Jorge Martín, aunque éste perdió algo de fuelle en la segunda mitad del trazado.

Márquez rodó en 1:29.646, apenas 53 milésimas de segundo más rápido que Di Giannantonio, mientras que Alex Márquez se caía en la primera variante del circuito francés, anulando la vuelta rápida de todos sus rivales en ese instante.

Finalmente, Bagnaia, en solitario, desbancaba a su compañero de equipo de la primera posición al rodar en 1:29.634, que era 12 milésimas de segundo más rápido que su compañero de equipo, con Marco Bezzecchi en la tercera posición.

La segunda línea de salida fue para Fabio di Giannantonio, que intentó mejorar en su última vuelta sin éxito, junto a Pedro Acosta y Fabio Quartararo. La tercera línea es para Joan Mir, Jorge Martín y el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), con Alex Márquez, Johann Zarco y Alex Rins en la cuarta.

Así queda la parrilla de salida de MotoGP en Francia 2026:

1. Bagnaia

2. Marc Márquez

3. Marco Bezzecchi

4. Di Giannantonio

5. Pedro Acosta

6. Fabio Quartararo

7. Joan Mir

8. Jorge Martín

9. Ai Ogura

10. Álex Márquez

11. Johann Zarco

12. Álex Rins

13. Raúl Fernández

14. Enea Bastianini

15. Luca Marini

16. Franco Morbidelli

17. Toprak Razgatlioglu

18. Diogo Moreira

19. Jack Miller

20. Fermín Aldeguer

21. Brand Binder

22. Jonas Folger