Marc Márquez advierte a Ducati el problema que sufre

El piloto catalán ha comenzado el Gran Premio de Francia experimentando un auténtico varapalo y ha reconocido que no se encuentra bien encima de su moto

Hay algo dentro de la cabeza de Marc Márquez que no está bien. El piloto catalán no ha recuperado la seguridad que necesita un campeón del mundo encima de su moto tras la caída sufrida el curso pasado en Indonesia.

Y en el Gran Premio de Francia ha vuelto a quedar palpable nada más empezar. Concretamente, en la práctica oficial, donde el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) se impuso y en la que el piloto de Ducati acabó fuera de la segunda clasificación al quedar decimotercero.

Zarcó marcó un mejor tiempo de 1:29.907, apenas diez milésimas de segundo más rápido que el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y con una décima de segundo sobre el también tralsapino Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

El vigente campeón, por su parte, tendrá que disputar por primera vez en lo que va de temporada la primera clasificación, al acabar fuera de las diez primeras posiciones.

Lo avisó a su llegada a Le Mans

Al menos, Marc Márquez tiene localizado el problema que sufre. Lo avisó antes de subirse a su moto en tierras galas: "El potencial es el que marcan los resultados y los resultados marcan que hay velocidad pero no hay consistencia, entonces es ahí donde tenemos que fijar o intentar entender el por qué nos está faltando esta consistencia que el año pasado era nuestro punto fuerte, en todo tipo de condiciones, en todo tipo de pistas".

Y es que ser campeón del mundo nueve veces es lo que tiene, que prácticamente puedes oler los resultados antes de que se den: "Este año está siendo bastante más irregular, pero poco a poco creo que lo iremos solucionando, si bien es cierto que de momento, con los resultados que hemos mostrado, sobre todo los domingos, no se puede pensar en un título".

Ducati confirma su mejoría

Tras la jornada del viernes, Marc Márquez, quinto en la clasificación del Mundial de MotoGP, puntualizó aún más dónde tiene el problema: "En el último intento de vuelta rápida, no pude terminarlo como debía. Si tienes velocidad, las banderas amarillas no importan, porque antes o después logras una vuelta rápida. Ducati tiene al segundo más rápido, al tercero y al cuarto, de modo que la moto funciona. Yo tengo que trabajar en mi garaje para coger confianza, porque ahora mismo no estamos listos para demostrar velocidad ni para luchar por el campeonato", añadió el catalán.

Cabe recordar que sus compañeros de marca terminaron segundo (Fabio Di Giannantonio), tercero (Pecco Bagnaia) y el cuarto (su hermano, Alex Márquez).

¿Dónde está el problema de Marc Márquez?

El piloto catalán admitió en Le Mans que el problema lo tiene él y no la moto. Pese a ello, prefiere mantener la calma: "Estoy trabajando en poner en orden todos los aspectos, porque la moto va bien. No es que los demás vayan más rápido, sino que yo voy más lento. Al margen de la primera carrera del año, no he sido el piloto más rápido de Ducati en ningún momento. Pero estoy muy tranquilo, sé en lo que tengo que trabajar".

De este modo, a Marc Márquez le tocará experimentar unas sensaciones que vivió por última vez en Indonesia el curso pasado, un escenario donde Marco Bezzecchi se lo llevó por delante en la salida, provocándole una caída que le impidió terminar 2025 y empezar un 2026 con la confianza necesaria a causa del dolor de su maltrecho hombro derecho.