La victoria de Marc Márquez obliga a cambiar el reglamento de MotoGP

La acción que le dio el triunfo en Jerez ha sido revisada y no se podrá volver a entrar en la zona de boxes por donde lo hizo el piloto de Cervera

"¡Pero... dónde va Marc!", comentaban en televisión sorprendidos cuando, en el sprint del Gran Premio de España de MotoGP el piloto de Cervera se levantó, cruzó por mitad de una zona verde y entró en la zona de boxes por un lugar inesperado.

Nadie sabía si se podía o no, pero Marc lo hizo y, cómo él mismo reconoció, tiró de intuición. Porque no lo sabía. Hubo pilotos que mostraron su extrañeza, pero dirección de carrera se fue al reglamenteo y no encontró nada ilegal, así que no hubo sanción. Aquello, como todos saben acabó con victoria de Marc Márquez por delante de Pecco Bagnaia.

El propio Márquez, a la finalización del Sprint, reconocia que ni él mismo sabía si eso era legal, pero que le pareció que no creaba peligro y por eso lo hizo. "Yo creo que una cosa es que si evidentemente pasas la pista creando una situación de peligro para los demás, porque venía el grupo. Lo que dice el reglamento... tendrán que hacer una línea nueva, no lo sé", avisaba.

De hecho, Marc Márquez esperó a que pasara todo el grupo sin entrar en boxes antes de hacer él la entrada. Lo que habla en su favor. Aunque también le dio una ventaja, ya que todos los demás hicieron una vuelta antes de cambiar de moto y esa fue la ventaja del piloto de Cervera, que sólo se las tuvo que ver con los pocos que hicieron la entrada antes y salió tercero de boxes.

Aunque no fue peligroso ni era sancionable, lo que hizo Marc Márquez no se podrá volver a hacer. Su maniobra ha sentado un precedente y Dirección de Carrera ha señalado que, a partir de ahora, sí se sancionará.

Aclaración de MotoGP de cómo se puede entrar en la zona de boxes

"La entrada al 'pit lane' debe ser respetada. Para evitar cortar curvas y pilotajes peligrosos al entrar en el 'pit lane', los pilotos no pueden pilotar por la parte de fuera de la zona pintada del piano en la entrada en el 'pit' y deben estar en el interior dentro de la línea blanca en la parte derecha de la entrada, hasta que pasen la señal de 60 km/h que marca el límite de velocidad.

Durante las carreras: (Por ejemplo en las carreras 'flag to flag'), las infracciones serán sancionadas. Usar el asfalto interior del 'pit lane', en el exterior del piano y cruzar la línea blanca en la derecha después del piano, será objeto de una penalización inmediata, no contando esto como un límite de la pista o como un atajo".

Los comisarios de MotoGP, incluso, lo deja más claro indicando por dónde no se puede entrar en la zona de boxes con dos fotos explicativas.