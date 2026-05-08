Marc Márquez reniega de la lluvia y manda un mensaje muy claro a Ducati: "De peores he salido"

El piloto español afronta en Le Mans un gran premio de MotoGP en el que anuncian un tiempo húmedo, que podría beneficiarle, aunque no le guste

Marc Márquez vivió en Jerez de sensaciones. Dos caídas, una victoria en el Sprint, 'pole' el sábado... Alternó resultados ilusionantes con una nueva decepción en forma de caída en la carrera importante, que le alejó un poco más del liderato del Mundial de MotoGP.

Por eso, ahora, en Le Mans la presión es mayor. Debe frenar la sangría a partir de un gran premio que, históricamente, le ha servido como punto de inflexión, pero al que llega con muchas dudas.

El piloto de Cervera reconoce los errores y entiende que debe minimizar daños si no quiere despedirse del Mundial antes de tiempo.

Por fortuna para él, Jerez también le dio esperanzas. Las Ducati ganaron las dos carreras y frenaron la racha de Aprilia Y, luego, en el test, probaron muchas cosas que les pueden permitir dar un aso adelante.

Marc Márquez, más maduro, tiene claro que no se va a venir abajo, como tal vez habría pasado en otro momento de su carrera. "Tenemos que seguir insistiendo. De peores he salido. Tenemos que seguir trabajando en nuestro box para crear nuestra base, intentar gestionar diferentes cosas y a partir de ahí, veremos", señala.

Marc Márquez cree que sólo falta consistencia

El piloto de Cervera tiene claro que les falta regularidad, algo que le ha caracterizado a lo largo de su carrera y que, en 2025, fue total, salvo en un par de carreras (Austin y Jerez) al principio. "El potencial es el que marcan los resultados y los resultados marcan que hay velocidad, pero no hay consistencia. Entonces es ahí donde tenemos que fijar o intentar entender el porqué nos está faltando esta consistencia, que el año pasado era nuestro punto fuerte en todo tipo de condiciones y en todo tipo de pistas. Y este año es bastante más irregular", avisa a los medios desplazados a Le Mans un Marc que así no se ve "luchando por el campeonato".

Decía Alex Márquez tras el GP de España que le extrañaba ser más rápido que Marc en las curvas de izquierdas y ahora es su hermano el que reconoce que es uno de los puntos donde más está notando las diferencias con el rendimiento del pasado año. "Lo estoy notando más en curvas rápidas, es donde estoy sufriendo más y sobre todo en curvas de izquierda, es donde estoy yendo bastante más lento que el año pasado. Es el conjunto de todo", señala sobre dónde está perdiendo más tiempo este año y el motivo por el que arriesga más.

No va a haber discrepancias con Ducati

"Es un conjunto de cosas, yo nunca voy a achacar todo a la moto y nunca un equipo va a achacar todo al piloto, sino que es un mix de cosas", añade un Marc Márquez que ve a la Ducati "para luchar por el campeonato". "Tengo que entender yo la manera de mejorar", sentencia.

Sobre el circuito de Le Mans y la situación con la que afronta el Gran Premio de Francia, no cree que porque anuncien lluvia él vaya a salir beneficiado. "Es una frase que no me gusta, porque si un piloto espera que llueva o la gente espera que llueva para que se beneficie ese piloto, significa que en condiciones de seco no está mostrando el nivel para ganar", afirma un Marc Márquez que no quiere ese riesgo añadido pese a ser, históricamente, el que mejor rinde en esas condiciones.