Acusan a Marc Márquez de no decir "toda la verdad"

Aunque señala que no tiene una lesión grave, Luthi cree que sí tiene problemas físicos y que no está desvelando los que son

Marc Márquez se fue al parón que hubo tras el gran premio de MotoGP celebrado en el circuito de Las Américas con un mensaje muy claro. El piloto de Cervera avisó que el que más tenía que mejorar y evolucionar era él, ya que la Ducati no estaba tan mal como parecía.

Justo antes del Gran Premio de España celebrado en Jerez hace unos días, su jefe, Gigi Dall'Igna, señaló que el piloto de Cervera estaba completamente recuperado de la lesión que arrastraba desde finales de la pasada temporada. Y, luego, tras ganar el Sprint en el circuito Ángel Nieto, el propio Marc Márquez señaló que su objetivo en Jerez era que se dejase de hablar de sus problemas físicos.

Sin embargo, la caída del domingo, las palabras de Álex Márquez extrañado de superar a su hermano en las curvas a izquierdas y las de Pedro Acosta, quien señaló que a Marc Márquez le pasaba "algo raro" volvieron a abrir el debate.

En él, Jorge Lorenzo quiso destacar que, aunque lo diga, sigue teniendo dolor en el brazo y que aún no ha recuperado la movilidad, de ahí los problemas a conducir y las caídas que ha sufrido este año.

Luthi no cree que Marc Márquez tenga una lesión grave, pero...

Ahora, otro excampeón del mundo como el suizo Tom Luthi se ha añadido al debate y ha dado su opinión sobre la situación de Marc Márquez. Y, en este sentido, es de los que piensa que el piloto español no está tan mal como parece.

"No creo que tenga nada grave en el hombro, de lo contrario no podría rodar tan rápido bajo la lluvia, por ejemplo, ni tendría esa sensación en agua que nos demostró en el sprint. Fue realmente rápido entonces y ganó la carrera", afirma el ahora analista en Motorsport Magazine.

Aunque el suizo sí cree que Marc tiene algo y que no está siendo sincero completamente con su situación física. "Puede que sea peor de lo que él mismo admite o de lo que cuenta. Si a Marc le falta algo de movilidad en el hombro, eso le perjudica en ciertas posiciones. Quizás en las curvas a la derecha. Se cayó en una de ellas durante el Gran Premio... Entonces, puede que le falte algo de velocidad", argumenta el centroeuropeo.

Marc Márquez se estaría guardando información

Luthi cree que el mayor de los Márquez se guarda información para no dar ventaja a sus rivales. "Marc no siempre quiera mostrar sus cartas. Si dice: ‘Todavía no estoy del todo bien’, los rivales ya saben que pueden atacarlo. Por eso prefiere guardar esos secretos y trabajar en ello para recuperarse", añade.

Aunque también tiene claro que no todo es el físico y que también, Aprilia está por encima, a día de hoy, de las Ducati. "Puede que haya algún problema técnico, como que Aprilia haya avanzado más que Ducati. A la moto le falta algo y a Marc le falta un poco de su potencial. Eso es suficiente para que tenga que pilotar un poco por encima del límite y arriesgar más solo para mantenerse a la par", adivina el suizo para justificar las caídas de Jerez, Austin y Brasil, claves para que el piloto de Cervera esté ahora mismo alejado de la primera posición en el Mundial de MotoGP.