Bezzecchi se posiciona con Marc Márquez en su caída en Jerez

El piloto de Ducati asumía que la culpa era suya, pero dejaba caer que el viento lateral había afectado

Tras la euforia y la ilusión que trajo a Ducati el doblete del sábado en el sprint del Gran Premio de España, la rápida caída de Marc Márquez en la carrera del domingo frustró de nuevo un fin de semana en el equipo oficial de Borgo Panigale. Y ya son cuatro grandes premios.

Sobre todo porque Marc Márquez se cayó, como ya ocurriera el año pasado en la misma pista, en un lugar donde aparentemente no debía, por lo que, una vez más, pusieron en duda su estado físico y la situación en la que está pilotando en este arranque de temporada.

Marc no puso excusas. Aunque desveló que el viento lateral le había afectado, también reconocía que también lo había hecho con los demás y que ellos no se cayeron.

No parecían muy convincentes sus explicaciones, aunque el de Cervera tampoco trató de darlas. Sólo comentó el motivo de la caída y que no se debía a que fuera al límite con su Ducati, ya que, según él, tenía muy claro que no estaba para pelear por la victoria con su hermano Alex.

"Si entra viento lateral, entra para todos. Es verdad que se me ha cerrado de delante y no he intentado ni salvar la caída. En ese punto, si llegas pegado a la moto en la grava, pues se ha visto cómo ha acabado la moto... Cuando he visto que se me cerraba, simplemente me he posicionado para entrar bien en la grava. Una lástima", indicaba y reconocía como inevitable la caída.

Esa fue su explicación y cualquier duda al respecto la ha solucionado su gran rival en la lucha por el Mundial, un Marco Bezzecchi que iba detrás de él, ya que Alex Márquez había adelantado a ambos en las primeras curvas.

Bezzecchi confirma lo del viento lateral en Jerez

El piloto de Aprilia fue un espectador privilegiado de la caída de Marc Márquez y señala los motivos por los que pudo suceder. "Iba detrás de Marc y vi que se salía de la pista. La trazada era correcta, pero en mi opinión hacía muchísimo viento. Aquí en Jerez es un poco raro. Hoy hacía el sol de siempre, pero suele haber viento. Solo que hasta hoy no había soplado en todo el fin de semana. En mi opinión, por eso hizo algo diferente, pero tendréis que preguntárselo a él", señaló sin saber que Marc Márquez había indicado lo mismo.

El viento lateral fue el causante porque la trazada, según reconoció el piloto de Cervera y también el propio Bezzecchi, era la correcta.

Lo positivo es que al día siguiente había test, de los que Marc salió muy contento. Y que el propio piloto ilerdense se toma ahora todo con más tranquilidad que hace unos años.

Marc Márquez no se altera por los problemas

"A veces te caes, a veces ganas, a veces pierdes... y hoy nos ha tocado caer. Hay caídas que a las que a veces no hace falta buscarle la explicación, simplemente me he caído. El porqué no es claro, pero el 90% de las caídas es culpa del piloto, así que algo habré hecho mal", indicaba antes de asegurar que no le había afectado en sus lesiones previas, como luego demostraría el lunes.

"Físicamente, por suerte estoy bien, por eso también cuando se me ha cerrado un poquito delante, que ya iba con el gas, no he intentado ni salvarla, me he posicionado bien para entrar bien a la grava. Quizás hace 10 años pensaba, ‘mierda la he cagado’; ahora pienso, ¿estoy bien físicamente? Sí. Bueno, pues mañana es lunes, otro día", sentenciaba Marc Márquez.