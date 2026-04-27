Jorge Martín confirma sus problemas en Jerez: "Quería reconfirmar que había algo extraño"

El piloto madrileño ha salido encantado del test de MotoGP de Jerez y cree que las pruebas mejorarán su Aprilia en las próximas carreras

Sólo pudo acabar noveno por la mañana y undécimo en el cómputo global del test de MotoGP celebrado este lunes en Jerez. Y, sin embargo, Jorge Martín estaba feliz por lo que ha podido probar y por la evolución que está llevando su Aprilia.

El piloto madrileño no pudo hacer la pretemporada en Sepang al arrastrar aún secuelas de una caída, de ahí que celebre y valore cualquier oportunidad que tiene para mejorar y dar vueltas con la RS-GP. En Jerez se ha encargado de probar varias soluciones aerodinámicas y estaba muy contento de cómo ha mejorado su moto con cada evolución.

Después de acabar cuarto en la carrera del domingo, donde no se vio en ningún momento a la altura de su compañero Marco Bezzecchi, Martín esperaba este test con ganas de confirmar que sus sensaciones se cumplían. "Después de un fin de semana muy complicado, he conseguido sacar lo máximo, no había mucho más. Podría haber ido peor porque tenía atrás apretando a otras Aprilia. (...) Tengo que entender por qué hoy el feeling con la rueda trasera ha sido tan malo, porque durante el fin de semana mi previsión de cara al domingo era mucho mejor y no ha sido así. Hay algo ahí que hemos cambiado que no ha terminado de funcionar", indicó nada más acabar la carrera.

Martín ya avisó que pasaba algo con la rueda trasera

Esa visión ha podido confirmarse nada más subirse a la moto. "Hoy queríamos reconfirmar que ayer había algo extraño en el 'feeling', y así ha sido. En cuanto he salido, ya me he encontrado mucho mejor que ayer", aclaraba el piloto madrileño. "Ayer, la rueda de atrás no fue la mejor, digamos. Y luego he ido probando, recuperando un poco el tiempo que había perdido en febrero. He ido probando diferentes piezas en la moto, que usaban otros pilotos, y yo no había podido incorporar aún. Y cada vez que he puesto una pieza nueva, he mejorado, con goma usada incluso", desvelaba el de San Sebastián de los Reyes.

'Martinator' cree que las pruebas que ha hecho y las que estaba haciendo Marco Bezzecchi van a mejorar aún más una Aprilia que ha sido la dominadora del campeonato en las primeras carreras y que sólo no ha ganado en Jerez, pero ha estado ahí en todo momento. "Yo creo que siempre se puede mejorar, en este deporte no hay un pico, siempre puedes mejorar en alguna parte, y eso es lo que está haciendo Aprilia. La verdad es que están poniendo toda la carne en el asador, no se guardan nada, y están muy concentrados en este año. En seguir mejorando la moto", añadía a los medios desplazados a Jerez el piloto de Aprilia.

La Aprilia de Jorge Martín va a más

"Está claro que hemos mejorado bastante el paquete. Me noto mejor en frenada y girando. Y acelerando también hemos encontrado un poco más de agarre. Así que en general todo positivo", refrendaba antes de mandar un mensaje a sus rivales: "Está claro que todos mejoran, pero nosotros hemos dado un paso".

Por eso quería felicitar a todos los que trabajan en Noale para hacer de esta marca la mejor del Mundial de MotoGP. "No es que digan ‘ya tenemos una moto que funciona y ya está’. Buscan ver dónde se puede mejorar. Y pienso que tanto Marco como yo hemos dado un paso adelante en este test. Veremos luego el resultado en las próximas carreras", sentenciaba Jorge Martín.