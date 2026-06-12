La Escudería Castro celebra su 50º aniversario rodeada de grandes estrellas del motociclismo

Las instalaciones de Eduardo Castro Motos fueron el escenario escogido para celebrar esta gran fiesta a la que acudieron pilotos como Carlos Campano, Antonio Aparicio, David García y Dani Torres, entre otros

Grandes figuras del motociclismo y del deporte español se han dado cita este jueves en el 50º Aniversario de la Escudería Castro. Un acontecimiento muy especial al que ESTADIO Deportivo no ha querido faltar y que ha reunido a destacados nombres del motociclismo nacional e internacional, así como a numerosas personalidades vinculadas al deporte del motor.

El evento, que comenzó, a partir de las 20:00 horas en las instalaciones de Eduardo Castro Motos, contó con la presencia de pilotos, expilotos, colaboradores, amigos y muchos aficionados que quisieron conmemorar este medio siglo de historia ligado al motociclismo.

Entre dichas estrellas del motociclismo actual estuvieron presentes Carlos Campano, Campeón del Mundo de Motocross; Antonio Paricio, Campeón de Europa de Motocross; David García, Campeón de Europa de Velocidad; y Dani Torres, Campeón del Mundo de Red Bull X-Fighters y una de las figuras más reconocidas del freestyle motocross a nivel internacional.

La celebración contó con un completo programa de entretenimiento. Los asistentes pudieron disfrutar de una sesión musical a cargo del DJ Cristian Rodríguez, que fue el encargado de ponerle la banda sonora a una noche diseñada para recordar cinco décadas de esfuerzo, pasión y compromiso con el motociclismo.

El acto ha servido para rendir homenaje a la trayectoria de la Escudería Castro, una entidad que durante cincuenta años ha contribuido al crecimiento y desarrollo de este deporte, apoyando a generaciones de pilotos y promoviendo los valores que han hecho del motociclismo una auténtica forma de vida para miles de aficionados.

Además, en la organización de semejante gala no faltaron las sorpresas ni los premios, como los que se entregaron a los ganadores de la Yamaha Cup 2026 en sus distintas categorías.

Asimismo, tampoco quisieron perderse la cita grandes personalidades del mundo del motor nacional, como 'Pitufo' Álvaro o José Luis Cardoso. Con esta celebración, la Escudería Castro no solo conmemora cincuenta años de historia, sino también el legado de una familia y de una afición que han convertido el motociclismo en una seña de identidad para varias generaciones.

50 años de historia, 50 años de pasión, 50 años impulsando el motociclismo

Cuando en el trabajo se hace familia al andar, el resultado no puede ser otro que el de una trayectoria repleta de éxitos. Porque ese vínculo da los mejores frutos con el paso de los años. Y títulos aparte, eso es lo que precisamente ha recogido Eduardo Castro en el acto conmemorativo de esta célebre escudería que lleva su apellido: un cariño a raudales, estrellas de todas las edades presentes y un reconocimiento a la altura de una figura clave en el desarrollo del motociclismo andaluz y español.

ESTADIO Deportivo estuvo presente para dialogar con muchos de los que han compartido parte de este camino y todos resaltaron a Eduardo como la figura que ha marcado más sus respectivos destinos. Siempre le verán como el padre profesional que les ayudó a crecer. El que les dio esa ayuda o empujón que necesitaron en su día para que arrancaran a andar, en este caso a pilotar, y que, a la postre, les ha permitido alcanzar algunos de sus sueños. Y lo mejor de todo es que, como el propio protagonista recalcó en la gala entre bromas, todavía tiene proyectos "para 120 años más".