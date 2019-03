Excelente victoria de Yamaha E. Castro en Almonte con Carlos Campano y José Antonio Aparicio

La segunda cita del Andaluz de Motocross 2019 ha tenido lugar en Almonte, Huelva. De una gran jornada de Motocross han podido disfrutar los pilotos de la estructura Yamaha E. Castro Carlos Campano en MX1 y José Antonio Aparicio en MX2, dominando cada uno sus mangas y ocupando el primer lugar en el podio en sus respectivas categorias. Salvador Pérez, joven que por edad disputa el Campenato de España de MX65, ha debutado en MX85. Paquito Fernández en MX125 ha obtenido la cuarta plaza.



Carlos Campano #115 ha tenido una gran salida en primer lugar en la primera manga, dominando hasta el final en la arena de Almonte. En la segunda carrera ha salido un poco más retrasado en torno a la segunda tercera plaza, pero el sevillano ha vuelto a tomar el liderato para ver la bandera de cuadros en esta posición y ganar la carrera. "La carerra ha ido bastante bien, he podio salir en el grupo de cabeza en ambas y ganar en Almonte. Ha sido divertido, había mucha gente corriendo y el circuito estaba espectacular", dijo el actual líder el Campeonato de España de MX1.



El guión para José Antonio Aparicio #519 ha sido similar en MX2, dominio de ambas carreras con buenas salidas para colocarse en lo más alto del podio en la serie. "Daba gusto pilotar en la pista de Almonte, me he sentido muy cómodo con mi Yamaha. Espero que la racha de buenos resultados siga y seguir creciendo a medida que avanzan los campeonatos", comentó Aparicio antes de subir al podio de Huelva.



Paquito Ruíz #461 es la apuesta de la estrutura sevillana en el octavo de litro. Una primera manga muy regular no exento de luchas, han llevado al malagueño a terminar 4º. La segunda manga ha sido algo más accidentada para Ruíz, teniendo que sobreponerse a varias caídas para finalizar 5º. "La segunda manga ha marcado mi resultado final. Sin embargo, he tenido buen "feeling" cuando he tenido ritmo 2", añadió el piloto de MX125.



Para Salvador Pérez #300 ha sido un día especial, que el piloto más joven de la escuderia Yamaha E. Castro ha resuelto con buena nota. Un cuarto lugar en la primera manga ha sido el bagaje para el murciano en su primera toma de contacto con la montura de MX85, mejorando una posición en la manga final finalizando tercero, quedándose muy cerca del podio en esta primera aproximación a la serie de 85cc.