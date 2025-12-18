Real Madrid - París en directo hoy | Partido de Euroliga 2025-2026 de Baloncesto en vivo

Retransmisión en directo del Real Madrid - París Basketball correspondiente a la jornada 17 de la Euroliga 2025-2026

¡Buenas noches! Arrancamos nuestra retransmisión en directo del partido entre el Real Madrid y el París Basketball correspondiente a la jornada 17 de la Euroliga 2025-2026, que se juega en el Movistar Arena de Madrid.

Tanto el equipo madridista como el parisino llegan de sufrir sendas dolorosas derrotas , pero los parisinos están más necesitados, pues sólo llevan 5 triunfos en 16 partidos, mientras que los blancos tienen un balance favorable de 9-7.

Los jugadores del Real Madrid ya se encuentran en el Movistar Arena, que en poco más de una hora acogerá este partido entre el equipo blanco y el París Basketball

"Es un partido con mucho vértigo. Ellos son un equipo que juega muchas posesiones. Sabemos lo que representa jugar contra un equipo así, porque ya cada vez más equipos hacen el mismo estilo de juego. Hay que tratar de marcar nuestro ritmo para controlar el mismo durante el partido y hacer buenas defensas".

Scariolo pedía defensa y sabe por qué lo hace. Si logran frenar a Hifi y a sus compañeros, tendrán medio partido ganado, ya que se enfentan a la peor defensa de la Euroliga. El París Basketball concede 86,5 puntos por partido.

Aunque en la Euroliga no afectaba, la gran noticia para el Madrid en los últimos días ha sido conocer que Chuma Okeke ya podrá jugar como comunitario tras obtener el pasaporte. Eso permitirá a los blancos ir al mercado con mayor opciones.

El Real Madrid afronta apenas 48 horas después de su derrota en Milán una reválida ante los suyos frente a un París Basketball que llega de perder en su casa ante el Barça y que, a diferencia del pasado año, cuando sorprendió a los blancos en el 'play-in', esta vez no es el equipo sorpresa de la competición.

De hecho, los parisinos marchan penúltimos, sólo por delante del Asvel, después de haber ganado 5 partidos en las 16 jornadas disputadas. Sin Tiago Splitter, que ahora es entrenador de los Portland Trail Blazers, y sin algunas de sus estrellas como TJ Shorts, Hifi aparece con su jugador más desequilibrante y con el que debería tener cuidado el equipo blanco.

Scariolo, por su parte, ya les leyó la cartilla a sus hombres después de la derrota ante el Olimpia Armani Milán, ya que la relajación defensiva propició que los italianos les pasaran por encima. Allí, Campazzo hizo un partidazo, pero Tavares o Maledon estuvieron muy por debajo de lo que se espera de ellos y Hezonja, pese a sus 11 puntos, tampoco estuvo a la altura de los últimos encuentros.

"En Milán no fuimos agresivos en la defensa, estuvimos siempre por detrás de ellos. También cometimos algunos errores tácticos y defensivos. A eso, si no le agregas la intensidad, nada. Yo creo que no es suficiente con solo luchar, tienes que jugar bien al baloncesto para poder ganar de visitante y para poder estar en las primeras posiciones. Y estamos en esa construcción. Lo bueno es que sabemos por dónde va", señalaba el técnico blanco, Sergio Scariolo, en la previa del choque.

Todos ellos deberán mejorar para vencer al París Basketball y mantenerse en zona de 'play-in', cerca de los seis primeros puestos de una Euroliga que se presenta tan igualada como la de la pasada temporada.