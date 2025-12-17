Scariolo alza la voz por los problemas defensivos del Real Madrid y no censura a Mario Hezonja

El técnico del Real Madrid lamenta el mal balance defensivo de los blancos en Milán, pero da la cara por un Hezonja que fue uno de los señalados en la derrota merengue

Pese al partidazo de Facundo Campazzo (25 puntos y 28 dígitos de valoración), pese a que Walter Tavares, Gabriel Deck y Mario Hezonja llegaban descansados tras cinco días sin jugar y después de haber estado en la grada en la ACB y pese a la inercia que llevaba el equipo, el Real Madrid tropezó otra vez fuera de casa. Esta vez no hubo reacción y no pudo recomponerse a la habitual pájara que viven en cada encuentro y, en especial, en cada salida lejos del Movistar Arena.

Ante el Olimpia Armani Milán, un equipo hecho para estar arriba, pero que estaba en la parte baja de la clasificación, los de Sergio Scariolo cayeron por 89-82 y chocaron con el acierto italiano todos sus intentos de recuperar la desventaja, pese a tener todo el tiempo del mundo para ello y a que estuvieron muy cerca en el final del tercer cuarto.

La falta de acierto desde el perímetro en la primera mitad volvió a ser un lastre, pero lo que realmente enfadó a Scariolo es una defensa que, como está demostrando el Barça, es capaz de cambiar dinámicas de equipos. "Si ellos anotan 89 puntos, más allá de sus méritos, está claro que especialmente en el segundo cuarto, que es el que más lamento, tenemos que incidir mucho más en el aspecto defensivo", aseguraba el exseleccionador nacional, molesto con el papel de sus hombres atrás y, especialmente, en un segundo cuarto que fue en el que el equipo milanés sacó su ventaja.

Scariolo, molesto con el segundo cuarto del Madrid

"Tuvimos un primer, tercer y último cuarto bastante igualados y un segundo cuarto terrible, que nos puso una carga sobre los hombros demasiado pesada. Tras muchas victorias seguidas, a veces se pierde un poco de hambre, pero eso no es lo que queremos. Si queremos ganar diez seguidos, tenemos que estar dispuestos a ganar once. Para ganar once, tenemos que estar dispuestos a ganar doce", advierte un Scariolo que no dudó en señalar a nombres propios, pero no precisamente para darles un toque, sino para seguir apoyándoles.

En este sentido, aparte de Campazzó, sólo Lyles (14) y Hezonja (11) pasaron de la decena de puntos, Tavares apenas pudo aportar dos, Maledon, nueve... Sin embargo, la mirada se puso en el croata, que había sido clave en los últimos encuentros y cuyo descenso de rendimiento lo pagó el Real Madrid. "Mario lo está haciendo bien. Venía de un buen periodo, muy bueno, con muchos partidos consecutivos a gran nivel. Hoy, desde luego, no jugó su mejor partido, pero intentó volver en la segunda parte, anotó un par de canastas y trató de ayudar. No fue su mejor noche, pero trabaja y está dentro del equipo", añade.

Sergio Scariolo no cree que fuera un problema individual, sino un mal partido general en el que todos tienen su parte de culpa. "Afrontamos el partido muy bien y cuando rotamos un poco hacia el banquillo al final del primer cuarto y al inicio del segundo, no entramos de la manera correcta. En cualquier caso, esta es una competición muy larga, tenemos otro partido en 48 horas y tenemos que recuperar, entender, aprender y volver a la pista el próximo jueves delante de nuestra gente y jugar con más consistencia durante todo el encuentro", avisó el preparador madridista, que tendrá que vivir el veredicto de los suyos este jueves ante el París Basketball