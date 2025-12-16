París Basketball - Barça, en directo hoy el partido de Euroliga 2025-26 de baloncesto en vivo

La entidad blaugrana busca mantener su fantástica racha conquistando la capital de Francia, donde la mayor amenaza tiene nombre y apellido: Nadir Hifi

¡Buenas noches y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos el París Basketball - Barça , partido correspondiente a la 16ª jornada de la Euroliga y que se celebra a partir de las 21:00 horas de este martes 16 de diciembre. Los de Xavi Pascual, tras tres triunfos consecutivos en la competición continental , quieren mantener la racha para seguir en la parte alta de la clasificación. ¡Empezamos!

- La escuadra gala por su parte está viviendo un mal momento. Para ser exactos son cuatro derrotas seguidas que le han situado con un balance 5-10 para ser 15º . Necesitan un punto de inflexión y esperan que llegue esta noche.

- La entidad blaugrana ha dejado atrás la irregularidad del inicio de campaña para vencer de manera consecutiva a Asvel, Estrella Roja y Olympiacos , resultados que le han llevado a colocarse con un balance de 10-5 que le sirve para ocupar la tercera plaza en la tabla clasificatoria .

A través de sus redes sociales el Barcelona ha comunicado que finalmente Joel Parra podrá estar sobre el parqué , mientras quedan definitivamente descartados Jan Vseley y Toko Shengelia , quienes se unen a las ausencias ya conocidas de Juan Núñez y Nico Laprovittola .

Pese a las muchas ausencias que tiene para el partido contra el París Basketball –ha recuperado a Joel Parra–, el entrenador blaugrana deja claro que la mentalidad del equipo es la de nunca justificar un resultado más allá de lo que se vea sobre el parqué. "Nos ha venido todo de golpe, pero esto va así. Nuestra mentalidad es que no existen las excusas y que siempre tenemos que encontrar un camino para ganar ", expresa.

A algo más de 20 minutos para el inicio del partido ya están los jugadores del Barça calentando , entre ellos un Kevin Punter que debe ser clave en el devenir del encuentro.

Tras tres triunfos consecutivos en la Euroliga y situarse en el puestos de cabeza, el Barça juega este martes 16 de diciembre (21:00 horas) en cancha del París Basketball con la intención de mantener esa buena línea, algo para lo cual será clave la defensa, ya que visitan al equipo con mayor promedio anotador de la competición continental.

En todo caso, el Barça debe encarar con confianza el partido. Desde la llegada de Xavi Pascual lo que no ha faltado en caso alguno es firmeza, por lo que se espera que el técnico haya preparado el partido de modo que frenar a Nadir Hifi, máximo anotador del torneo con 20,9 puntos por noche, y a todo el conjunto galo, sea la prioridad.

De cara a este enfrentamiento la gran duda es con qué jugadores podrá contar finalmente el entrenador del conjunto de la Ciudad Condal. A las bajas seguras de Juan Núñez y Nico Laprovittola se suman los que ya se cayeron horas antes del partido frente al BAXI Manresa del pasado domingo: Joel Parra y Tornike Shengelia. Y otro más durante el transcurso del juego, Jan Vesely.

Pascual no ha dado pistas, por lo que hasta última no sabemos quiénes estarán disponibles; eso sí, en caso alguno será una excusa para lo que ocurra sobre el parqué. "Nos ha venido todo de golpe, pero esto va así. Nuestra mentalidad es que no existen las excusas y que siempre tenemos que encontrar un camino para gana", avisa.

Un París Basketball venido a menos

Lejos del equipo que sorprendió el pasado curso para llegar a meterse en cuartos de final de la Euroliga, el adiós de piezas como T.J. Shorts o Mikael Jankunen ha hecho mucho daño a los parisinos, quienes están entrenados por un viejo conocido de la afición española como Tiago Spliter.

Con Nadir Hifi como gran superviviendo del roster de la campaña pasada, los galos siguen optando por un juego alegre que se traduce en ser el equipo que más anota en la competición continental con un promedio de 91,3 por partido. El Barça por su parte se queda en 86,4.