Olimpia Milano - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El Real Madrid pone a prueba su excelente estado de forma en tierras italianas. Con ocho victorias seguidas, cuatro de ellas en la Euroliga, ahora viaja para medirse a un Olimpia Milano que atraviesa un excelente momento de juego, ya que ha ganado seis de sus últimos ocho encuentros.

La cita, exigente para el conjunto blanco, supone además la primera de una semana con tres partidos en la que también tendrán que enfrentarse al París Basketball en el Movistar Arena y medirse como visitantes al Hiopos Lleida en mitad de un mes de diciembre cargado de encuentros oficiales.

Lo que sí puede favorecer a los blancos es que llegarán descansados Mario Hezonja, Gabriel Deck y Walter Tavares; quienes rotaron en el último triunfo, en casa contra el Bàsquet Girona. En todo caso, el cuerpo técnico está pendiente de algunos jugadores que se encuentran con molestias, si bien Sergio Scariolo no quiso desvelar sus nombres en la rueda de prensa.

Halagos de Scariolo a los italianos

Como suele ser habitual en el entrenador de los blancos, no ha escatimado en elogios hacia su próximo rival: "Es un equipo con mucho talento en los nueve o diez jugadores de rotación, con muchísima experiencia; son todos jugadores de gran oficio, de gran experiencia, incluso de gran dureza, capaces de competir muy bien. Creo que la concentración que tenemos que poner en la cancha va a ser fundamental".

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Olimpia Milano y el Real Madrid, perteneciente a la jornada 16 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 16 de diciembre a partir de las 20:30 horas en el Mediolanum Forum.

Este partido entre el Olimpia Milano y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través del canal Movistar + Deportes.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.