Scariolo deja claro el porqué del ostracismo del fichaje estrella del Real Madrid y la mejoría de Hezonja

El técnico italiano, que explicó la ausencia de minutos de Alex Len, estaba feliz de que, ante el Baskonia, los blancos hubieran mantenido la línea de los últimos encuentros, que se suman por victorias

El Real Madrid mantiene su buena racha de las últimas semanas y, en esta ocasión, sacó adelante un trabajado triunfo ante el Baskonia en la Euroliga, sustentado en una segunda mitad en la que fue más regular y no se puso nervioso ante los arreones de los tiradores baskonistas, que por momentos hicieron temer un cambio de signo en el encuentro.

El equipo blanco se sobrepuso a un mal partido de Trey Lyles o Garuba, que obligo a Sergio Scariolo a darle más minutos de los que quería a Walter Tavares, mientras que Alex Len no pisó la cancha, según desvelaría el técnico italiano después, por motivos técnicos.

"Es muy importante continuar este momento, sabremos que llegará el momento de perder un partido y lo importante es que cuando llegue lo hagamos peleando, lo hagamos compitiendo, lo hagamos con seriedad y lo hagamos con la imagen de un equipo que sale a ganar todos los partidos. Es lo que queremos seguir dando desde la humildad, pero también desde la conciencia de que estamos dando pasitos para adelante", afirmaba contento con los visto el entrenador italiano.

Fue un partido de nombres propios, en el que aparecieron Hezonja y Campazzo para matar el partido, pero a los que se echó de menos en la primera mitad. Para ellos tuvo palabras el entrenador italiano.

Campazzo y Hezonja, claves en este Madrid

"Campazzo ha empezado un poco dubitativo, pero luego ha ido creciendo a lo largo del partido y ha tenido dos momentos de gran impacto, al inicio del tercer cuarto y en el último cuarto. Ha empezado y terminado muy bien la segunda parte. Es un jugador del que esperamos esta clase de prestaciones, pero eso no quita que hay que felicitarlo cuando las hace", indicaba el preparador madridista, que también estaba contento con el papel de Abalde, clave en el inicio en ataque y, siempre, en defensa. "Siempre le toca defender a uno de los rivales más complicados", reconocía en referencia a un Howard que este jueves estuvo especialmente inspirado.

Sobre Mario Hezonja tuvo palabras más allá de este duelo, ya que su mejoría desde el encuentro ante el Hapoel ha sido clave para que el Madrid encadenara la racha actual. "Mario lleva un crecimiento paulatino y progresivo que se ha visto reflejado mucho más en el día a día, en los entrenamientos que en los partidos", advertía un Scariolo, contento de la evolución de una de sus principales estrellas.

El exseleccionador nacional aclaró el rol de Alex Len, que no jugó ante el Baskonia. Y él asumió que era una decisión suya. "Hoy, el dinamismo de rival y de sus hombres grandes, y la velocidad con la que juega nos ha animado a dar todos los minutos a Usman Garuba, aunque me hubiese gustado que Edy hubiese descansado más. Lo de Alex ha sido una decisión técnica. Obviamente su forma no es todavía de las mejores, pero ya el domingo tendrá su oportunidad y tendrá posibilidad de crecer, porque también es cierto que se crece compitiendo y jugando. En función de rival creemos que hay partidos en los que podrá tener más protagonismo y otros en los que menos. Vamos a ver qué pasa también con los descansos de Tavares, que desde luego serán importantes para seguir la línea que hemos empezado desde el inicio de la temporada", advertía Sergio Scariolo.