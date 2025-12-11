La firmeza del Real Madrid deja sin premio el tesón de Baskonia

Un genial Facundo Campazzo echa por tierra la reacción final de un Baskonia al que no le bastó con orgullo (y con Markus Howard) para tomar la casa blanca

Partidazo el vivido en el Movistar Arena. Real Madrid y Baskonia demostraron ser dos de los mejores equipos del continente en un partido de Euroliga a base de toma y daca en el que la regularidad blanca terminó por ser determinante, sobre todo cuando Markus Howard echó la puerta abajo para remontar en el último cuarto por cuenta propia. No pasó de amenaza, ya que Facundo Campazzo tomó las riendas en los últimos minutos para asegurar la victoria de los suyos por 94-87.

Más allá de las dos actuaciones individuales mencionadas, lo cierto es que el choque estuvo marcado desde el primer momento por una igualdad que invitaba a no despegarse de la pantalla. Todo comenzó con un intercambio de golpes entre Alberto Abalde y Markus Howard, quienes dieron pie a las siguientes hostilidades sin que ninguno lograse despegarse; tanto es así que el primer cuarto concluyó con un ajustado 24-23.

Poco cambiaron las cosas en el segundo periodo. Con un ritmo lento y muchas visitas a la línea de tiros libres, la gran diferencia la marcaba el rebote, ese que dominaban los blancos. Además, estos no tenían fallos inocentes como sí cometían los vitorianos. Errores que en cualquier caso no les impedía estar metidos de lleno en el partido.

El arreón del Real Madrid

Tras al paso por vestuarios los de Sergio Scariolo salieron con una marcha más, esa que les permitió ponerse rápidamente con 10 puntos de ventaja (53-43). Por un momento parecía que romperían el partido, pero Luwawu-Cabarrot no lo permitió. El galo, que se acabaría yendo hasta los 20 puntos, agarró a los suyos al partido.

Sí, Baskonia luchaba, pero se le veía un punto por detrás de su rival, que parecía tener mayor facilidad para hacerles daño, sobre todo por medio de un Mario Hezonja que aprovechó su superioridad física para golpear en las inmediaciones del aro.

Sobreviviendo a la explosión de Markus Howard

Ya dentro del último cuarto, y cuando peor pintaban las cosas para los vascos, Howard nos recordó hasta que punto tiene facilidad para anotar al lograr tres triples consecutivos que ponían por delante a los suyos (76-77). Parecía que los de Galbiati podían lograr su primer triunfo a domicilio, pero justo ahí apareció la defensa blanca y un Campazzo que dijo 'hasta aquí hemos llegado'.

- Ficha técnica:

94 - Real Madrid (24+18+29+23): Campazzo (16), Abalde (9), Okeke (-), Hezonja (17), Tavares (11), -cinco inicial-, Maledon (15), Llull (), Lyles (7), Deck (9), Garuba (2), Andrés Feliz (8).

87 - Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz (23+16+21+27): Simmons (11), Howard (22), Radzevicius (), Kurucs (8), Diop (4) -cinco inicial-, Spagnolo (8), Luwawu-Cabarrot (20), Frisch (3), Diakité (7), Nowell (-), Forrest (4).

Árbitros: Sasa Pukl (Eslovenia), Olegs Latisevs (Letonia) y Tomasz Trawicki (Polonia). Eliminaron por cinco faltas personales a Abalde (m.38).

Incidencias: partido de la jornada 15 de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 8.141 espectadores. En la previa se guardó un minuto de silencio en memoria del escritor y periodista Alfonso Ussía.