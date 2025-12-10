Paolo Galbiati desgrana el sistema de Sergio Scariolo en el Real Madrid: "Tienen un juego lento porque les gusta mucho ir al poste bajo"

El entrenador de Baskonia entiende que es clave de cara al partido de Euroliga ante los blancos llevarse el partido a su terreno y evitar caer en el "juego lento" que propone Sergio Scariolo

¿Cuestión de estilos? Justo eso piensa Paolo Galbiati. El entrenador de Kosner Baskonia tiene claro que pueden batir al Real Madrid en el partido de Euroliga de este jueves 11 de diciembre; sin embargo, de igual modo tiene claro que todo dependerá de poder marcar el ritmo del partido, ya que ambos equipos tienen un estilo muy diferente.

En declaraciones compartidas por la entidad vitoriana, el preparador italiano subraya pese al enorme nivel de los blancos, tienen opciones de llevar el choque a su terreno y ponerles las cosas muy difíciles.

"Hablamos de una potencia europea con una plantilla enorme y una leyenda como entrenador. Ellos tienen un juego lento con paciencia y en el que les gusta ir mucho al poste bajo para aprovechar su ventaja física", comenta antes de explicar que la gran diferencia entre ambos es que ellos buscan justo lo contrario.

"Queremos jugar con nuestro estilo. Correr, compartir el balón y ser efectivos en defensa tanto como podamos. Aunque caímos en el último encuentro ante Valencia Basket, la plantilla está bien y el espíritu y ambiente han sido bastante buenos estos días", recalca.

La baja de Tadas Sedekerskis

Como no podía ser de otra manera, Galbiati lamentó la lesión de Tadas Sedekerskis y reveló que están pidiendo a los jugadores que den el máximo sobre el parqué, ya que está claro que no van sobrados de efectivos.

"Es cierto que pedimos a los chicos mucho esfuerzo y mucha energía, especialmente a los hombres grandes, ya que en estos momentos solo contamos con cuatro piezas que pueden desempeñarse en la pintura. Han respondido de la manera correcta", sentencia.